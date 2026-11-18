Video: Cận cảnh trụ sở tòa án, viện kiểm sát dôi dư 10 lần rao thuê vẫn “ế” khách.

Trụ sở Viện kiểm sát﻿ nhân dân thị xã Cửa Lò cũ nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Sau khi thị xã Cửa Lò sáp nhập vào thành phố Vinh, có hiệu lực từ ngày 1/12/2024, đơn vị này được giải thể, khiến trụ sở không còn được sử dụng.

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ có diện tích sàn nhà 1.412m², nằm trên khu đất rộng 3.580m². Công trình đã được thông báo cho thuê lần thứ 10 với giá hơn 47,2 triệu đồng/tháng, giảm hơn 20 triệu đồng so với mức niêm yết ban đầu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đơn vị đăng ký thuê để đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Ghi nhận thực tế, công trình vẫn khá khang trang, có khuôn viên rộng. Bên trong, hệ thống quạt và đèn chiếu sáng vẫn được giữ nguyên. Bên ngoài tòa nhà được lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Cách đó không xa, trụ sở Tòa án﻿ nhân dân thị xã Cửa Lò cũ cũng rơi vào tình trạng bỏ trống sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tòa án. Từ ngày 1/7/2025, hệ thống tòa án được tổ chức theo mô hình Tòa án nhân dân khu vực theo Nghị quyết 81/2025/UBTVQH15.

Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò cũ có diện tích 1.836,4m² nhà và 3.783,4m² đất, được niêm yết giá thuê hơn 28,7 triệu đồng/tháng. Mức giá này giảm hơn 13 triệu đồng/tháng so với giá niêm yết ban đầu.

Quan sát thực tế, một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng. Bên trong các phòng xét xử, phòng hòa giải, đối thoại, bàn ghế và đồ đạc nằm ngổn ngang.

Phòng bảo vệ được tận dụng làm nơi nuôi gà.

Theo ông Cao Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, đơn vị đã ban hành thông báo lần thứ 10 về việc cho thuê các cơ sở nhà, đất do Trung tâm quản lý, khai thác. Trong danh sách này có trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò cũ và trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ. ﻿Các cơ sở được cho thuê theo phương thức niêm yết, với giá từ hơn 7 triệu đồng đến hơn 57,8 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí. Mục đích sử dụng gồm thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và thể thao; thời hạn cho thuê là 10 năm. Đáng chú ý, giá thuê được điều chỉnh giảm 5% sau mỗi lần thông báo nếu chưa có người đăng ký thuê và không giới hạn số lần giảm giá.

Dù giá thuê đã giảm đáng kể, các công trình vẫn chưa tìm được đơn vị đăng ký thuê. Theo đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, một trong những nguyên nhân là tình trạng xuống cấp của một số công trình, trong khi thiết kế và công năng hành chính cũ không còn phù hợp với nhu cầu kinh doanh, dịch vụ hiện nay. Để đưa vào sử dụng, đơn vị thuê có thể phải bỏ ra khoản kinh phí đáng kể để cải tạo, sửa chữa.

Tỉnh Nghệ An hiện có 474 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi, chuyển giao cho các đơn vị, địa phương quản lý, xử lý. Nhiều cơ sở được đưa ra cho thuê nhằm khai thác tài sản công, hạn chế tình trạng bỏ không, gây lãng phí. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành chính sách về cho thuê nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở, có hiệu lực từ ngày 16/11. Theo đó, doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm 30% tiền thuê nhà, một số nhóm ưu tiên được giảm tới 50%, thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm. Chính sách được kỳ vọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công