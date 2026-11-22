Theo kế hoạch, màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật là một trong những tiết mục được mong chờ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Cận cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”

Trong đêm tổng duyệt tối 22-11, Ban Tổ chức dự kiến sử dụng khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và 400 ống hỏa thuật. Dù chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút 20 giây.

Màn trình diễn được kỳ vọng mang đến những khoảnh khắc bùng nổ trên bầu trời Mỹ Đình. Sự kết hợp giữa những chùm pháo hoa rực rỡ và hiệu ứng sân khấu sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động, giàu cảm xúc cho chương trình.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đại diện Bộ Tư Lệnh Thủ đô kiểm tra trước giờ tổng duyệt chương trình.

Các ống pháo hoa đã được đặt vào đúng vị trí trước của sân Mỹ Đình.

Các lực lượng kỹ thuật kiểm tra từng hạng mục tại trận địa pháo hoa, chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Những quả pháo hoa cuối cùng được cho vào ống pháo.

Công tác lắp đặt các giàn pháo hoa được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ trước giờ tổng duyệt.

Pháo hoa sẽ được lắp đặt và bắn trên nóc khán đài B sân vận động Mỹ Đình.

Được biết, có 12 giàn phun hỏa thuật và 400 ống hỏa thuật sẽ bắn trong đêm tổng duyệt.

Các giàn pháo được sắp đặt đúng vị trí, từng khâu chuẩn bị được thực hiện cẩn trọng, hướng tới bảo đảm an toàn và chất lượng trình diễn.

Trận địa pháo hoa dần hoàn thiện, sẵn sàng góp phần tạo điểm nhấn cho đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”.

Các kỹ thuật viên rà soát hệ thống tại trận địa pháo hoa trước khi bước vào buổi tổng duyệt chương trình.

Không chỉ là điểm nhấn về mặt thị giác, màn trình diễn trong đêm tổng duyệt còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuẩn bị. Đây là dịp để Ban Tổ chức cùng các lực lượng chức năng kiểm tra sự phối hợp giữa hệ thống pháo hoa, hỏa thuật với âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động biểu diễn trên sân khấu.

Các phương án kỹ thuật, quy trình vận hành và công tác bảo đảm an toàn tiếp tục được rà soát, điều chỉnh, nhằm bảo đảm màn trình diễn diễn ra đồng bộ, chính xác trong chương trình chính thức.

Hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó tôn vinh những giá trị tốt đẹp, thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động tạo không khí phấn khởi, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.