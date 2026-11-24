Sáng 24/11, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa, phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các giàn pháo hoa tại khu vực phía Thủ Thiêm đã cơ bản được lắp đặt. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, sẵn sàng cho màn trình diễn kéo dài 15 phút vào tối cùng ngày.

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM tiến hành rà soát các hạng mục tại trận địa, kiểm tra kỹ thuật và đánh giá các điều kiện an toàn trước giờ khai hỏa.

Các giàn pháo hoa tầm thấp được lắp đặt, kết nối hệ thống điều khiển, phục vụ màn trình diễn với nhiều hiệu ứng màu sắc và độ cao khác nhau. Công tác chuẩn bị được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Đại úy Nguyễn Trần Quang Vũ (Ban Quân khí, Bộ Tư lệnh TP.HCM), cán bộ phụ trách tại hiện trường, cho biết trận địa phía Thủ Thiêm có 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật. Đây là điểm có số lượng pháo hoa tầm cao nhiều nhất trong 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại TP.HCM dịp này.

Theo Đại úy Vũ, công tác chuẩn bị bắt đầu từ cuối tuần trước. Đơn vị tiếp nhận pháo theo từng đợt, đồng thời chuẩn bị vật tư, dụng cụ phục vụ công tác tại trận địa. Ngày 23/11, lực lượng làm nhiệm vụ triển khai lắp đặt các giàn pháo tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn.

Đơn vị dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị trong sáng 24/11. Chiều cùng ngày, lực lượng phụ trách tiếp tục kiểm tra toàn bộ trận địa trước giờ bắn. Màn pháo hoa tại Thủ Thiêm được điều khiển bằng bàn điều khiển cơ học, do chương trình không yêu cầu đồng bộ với phần biểu diễn âm nhạc.

Ngoài điểm bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP.HCM còn bố trí 2 điểm bắn pháo hoa tại công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Mỗi điểm có 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra đồng loạt tại 3 địa điểm từ 21h đến 21h15 ngày 24/11.