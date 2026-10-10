Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Tại trận địa pháo hoa số 1 tại Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Những ngày qua, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) cấp tập triển khai bố trí các trận địa pháo hoa, vận chuyển, kiểm tra và bảo vệ nghiêm ngặt số lượng pháo hoa theo kế hoạch, sẵn sàng cho các màn trình diễn thăng hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán trong đêm 10/10.

Trận địa pháo hoa số 1 được đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng tham gia lắp đặt pháo hoa gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô, các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 47, dân quân thường trực phường Hoàn Kiếm và đại diện Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng).

Các chiến sĩ thả đấu nối pháo hoa tại các ống phóng. Mỗi ống phóng được cố định bằng gông sắt và dây dù.

Mỗi ống phóng có kích thước khác nhau, tương ứng với từng loại đạn pháo hoa tầm cao hoặc tầm thấp.

Sau khi các hạng mục được lắp đặt, các chiến sĩ kiểm tra tổng thể trận địa để bảo đảm an toàn.

Theo lịch, pháo hoa sẽ được bắn vào 21 giờ ngày 10/10 với thời lượng khoảng 15 phút.

Trận địa số 2 (phố Quảng Khánh, phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp.

Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt Hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước.

Các quả pháo được đưa vào nòng phóng, sắp xếp theo vị trí trong dàn phóng.

Công tác đưa pháo vào dàn phóng được thực hiện cẩn thận, đúng kỹ thuật.

Sự kiện thắp sáng bầu trời Thủ đô đêm 10/10 tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành cùng các hoạt động văn hóa - xã hội lớn của TP. Hà Nội, góp phần kiến tạo những giá trị tinh thần thăng hoa và mang lại không khí náo nhiệt cho người dân cùng du khách trong ngày đại lễ.