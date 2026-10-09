Cận cảnh trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm chờ khai hỏa tối 10/10

Sáng 9/10, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) được triển khai khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ tập trung hoàn thiện các hạng mục, sẵn sàng cho thời điểm khai hỏa.

Theo phương án tổ chức, trận địa pháo hoa bên Hồ Hoàn Kiếm có 1.725 quả pháo nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp cùng 350 giàn hỏa thuật.

Lực lượng tham gia chuẩn bị gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Nhà máy Z121.

Ngoài ra, 10 cán bộ thuộc Trung đoàn Bộ binh 47 đã qua tập huấn và 15 dân quân thường trực phường Hoàn Kiếm cũng được huy động thực hiện nhiệm vụ.

Tại trận địa, các ống phóng được bố trí theo sơ đồ, cố định bằng gông sắt và dây dù.

Đạn pháo được sắp xếp theo từng chủng loại, phục vụ kịch bản trình diễn đã xây dựng.

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc lắp đặt đạn pháo vào ống phóng, kiểm tra hệ thống dây dẫn và các đầu nối theo phương án kỹ thuật.

Những ống phóng bằng kim loại có kích thước khác nhau, tương ứng với từng loại đạn pháo được sử dụng.

Từng công đoạn lắp đặt được thực hiện cẩn trọng, tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn.

Sau khi các hạng mục được lắp đặt, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra tổng thể trận địa, rà soát các điều kiện kỹ thuật và an toàn trước giờ khai hỏa.

Bên cạnh điểm bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức thêm 2 điểm bắn tại Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Tại trận địa số 2, khu vực phố Quảng Khánh, phường Tây Hồ, ban tổ chức bố trí 1.800 quả pháo nổ tầm cao và 475 quả pháo nổ tầm thấp. Đặc biệt, màn trình diễn tại Hồ Tây còn có 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật, tạo hiệu ứng ánh sáng trên mặt hồ. Trong khi đó, trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán được bố trí gần 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật. Việc lựa chọn các khu vực ven hồ nhằm tận dụng không gian mặt nước, tạo hiệu ứng trình diễn và tăng tính thẩm mỹ cho màn pháo hoa. Cả ba trận địa đồng loạt khai hỏa lúc 21h ngày 10/10, với thời lượng 15 phút, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.