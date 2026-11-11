Cận cảnh Trạm xử lý chất thải vệ sinh môi trường đô thị tại Cầu Diễn

Công trình có công suất thiết kế 287 tấn/ngày, vừa được Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) khánh thành ngày 10-11.

Khu vực cổng vào trạm bố trí các hạng mục phục vụ công tác quản lý, vận hành và kiểm soát hoạt động tiếp nhận chất thải.

Hệ thống nhà xưởng và các hạng mục kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, tạo thành tổ hợp xử lý chất thải tập trung.

Khu vực tiếp nhận phân bùn bể phốt được bố trí riêng biệt, phục vụ quá trình thu gom và đưa chất thải vào dây chuyền xử lý.

Đại diện URENCO cho biết, các phương tiện chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển phân bùn bể phốt về trạm, góp phần khép kín quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Hệ thống bể chứa và các hạng mục kỹ thuật phục vụ quá trình xử lý phân bùn bể phốt tại nhà máy.

Các đường ống dẫn được lắp đặt kết nối giữa những khu vực chức năng, phục vụ quá trình vận chuyển và xử lý chất thải theo dây chuyền.

Hệ thống máy móc, thiết bị được đầu tư phục vụ các công đoạn xử lý, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành của trạm.

Các thiết bị kỹ thuật được bố trí trong khu vực nhà xưởng, bảo đảm yêu cầu vận hành và kiểm soát quy trình xử lý.

Trạm xử lý được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại.

Bên trong phòng hoá chất của Trạm xử lý phân bùn bể phốt.

Công nhân kiểm tra hệ thống máy, thiết bị, theo dõi hoạt động của dây chuyền xử lý tại trạm.

Hệ thống bể xử lý là một trong những hạng mục quan trọng của công trình, phục vụ quá trình xử lý phân bùn bể phốt trước khi chuyển sang các công đoạn tiếp theo.

Các hạng mục công trình được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý phân bùn bể phốt với công suất thiết kế 287 tấn/ngày.

Việc đưa trạm vào hoạt động góp phần giảm áp lực đối với công tác xử lý chất thải vệ sinh môi trường, hạn chế nguy cơ xả thải không đúng quy định.

Cùng với các dự án hạ tầng môi trường khác, Trạm xử lý phân bùn bể phốt tại Cầu Diễn được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.