Cận cảnh trạm thu phí trên Quốc lộ 13 'huyết mạch' được tháo dỡ, thay bằng giá long môn

Từng là điểm khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, chen lấn, thậm chí quay đầu không đúng quy định, khu vực trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13 (Tp.HCM) đang có diện mạo mới sau khi các nhà trạm, bục thu phí cũ được tháo dỡ.

Việc chuyển sang hình thức thu phí bằng giá long môn được kỳ vọng giải quyết những bất cập kéo dài, tăng khả năng lưu thông trên tuyến đường huyết mạch kết nối Tp.HCM với khu vực Bình Dương trước đây.

Video cận cảnh trạm thu phí tuyến Quốc lộ 13 "thay áo" giảm tải tình trạng ùn tắc khi qua trạm.

Ghi nhận hiện nay tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13, các kết cấu nhà trạm và bục thu phí cũ đã được tháo dỡ. Không gian mặt đường trở nên thông thoáng hơn so với thời điểm còn hệ thống trạm thu phí nằm giữa các làn xe. Trong ảnh, trạm thu phí cố định có bot hướng từ trung tâm Tp.HCM đi Bình Dương cũ đã được tháo dỡ.

Những hạng mục từng chiếm dụng một phần diện tích mặt đường, tạo thành các điểm thắt khi phương tiện đi qua, đã được tháo bỏ. Việc giải phóng các kết cấu này giúp mặt đường không còn bị chia cắt bởi hệ thống nhà trạm như trước.

Theo phương án được Sở Xây dựng Tp.HCM thống nhất, trạm thu phí Lái Thiêu vẫn giữ nguyên vị trí nhưng thay đổi kết cấu. Hệ thống thu phí tự động được bố trí trên giá long môn bằng thép, bắc ngang phía trên phần đường xe chạy.

Sau khi các bục thu phí cũ được tháo dỡ, phương tiện có thêm không gian lưu thông qua khu vực. Đây là thay đổi đáng chú ý tại vị trí vốn thường xuyên có mật độ xe máy, ô tô đông đúc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Trạm thu phí Lái Thiêu nằm gần điểm giao giữa Quốc lộ 13, đường Cách Mạng Tháng Tám và đường dẫn cầu Phú Long (về đường Hà Huy Giáp, quận 12 cũ). Đây là khu vực có nhiều hướng phương tiện nhập vào, tách ra, khiến việc tổ chức giao thông từng gặp nhiều khó khăn.

Trước đây, giao lộ Quốc lộ 13, đường dẫn cầu Phú Long bị đóng do thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Phương tiện từ cầu Phú Long muốn đi về hướng Thủ Dầu Một phải rẽ phải, sau đó di chuyển đến khu vực giao lộ Vĩnh Phú 42 để quay đầu. Nhiều phương tiện xe máy đi bất chấp đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo phương án của cơ quan chức năng, khu vực trạm vẫn duy trì một làn thu phí thủ công để phục vụ số ít phương tiện có nhu cầu mua vé, trả phí trực tiếp. Các làn còn lại được tổ chức thu phí tự động thông qua thiết bị lắp đặt trên giá long môn.

Liên quan đến việc tháo dỡ trạm thu phí cứng và lắp giá long môn, thông tin tại cuộc họp báo kinh tế xã hội trên địa bàn Tp.HCM, ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Tp.HCM, cho biết, cơ quan chức năng đã thống nhất phương án tổ chức lại giao thông tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu. Theo đó, trạm vẫn giữ nguyên vị trí nhưng các bục thu phí giữa đường được tháo dỡ, thay bằng giá long môn để lắp đặt hệ thống thu phí tự động.Theo đại diện Sở Xây dựng, việc lắp giá long môn sẽ giúp cho các làn xe rộng, lưu thông thuận tiện, đặc biệt dễ xử lý các tình huống ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận tại hiện trường, việc tháo dỡ các kết cấu thu phí cũ giúp khu vực trạm có diện mạo thông thoáng hơn. Người thường xuyên đi qua Quốc lộ 13 kỳ vọng phương án mới sẽ hạn chế tình trạng xe phải giảm tốc, chen lấn khi qua khu vực trạm, nhất là vào giờ cao điểm.

Chia sẻ với PV, ông Phan Tuấn Tứ (người dân) cho hay, trước đây, trạm thu phí xây bot cao, Quốc lộ 13 đang nâng cấp mở rộng nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, từ khi tháo gỡ trạm thu phí cứng, làn đường rộng hơn, các xe di chuyển thuận lợi hơn.

Tuyến Quốc lộ 13 là đường "huyết mạch" nối từ trung tâm Tp.HCM đi Bình Dương cũ và các tỉnh Tây Nguyên. Với lượng phương tiện đông, hiện nay quốc lộ này được nâng cấp mở rộng để đảm bảo lưu thông. Song song với việc làm việc, tháo dỡ nhà trạm, bục thu phí cũ mới là một phần trong quá trình điều chỉnh tổ chức giao thông. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào việc vận hành hệ thống thu phí tự động, tổ chức các hướng lưu thông và sự điều tiết giao thông tại những giao lộ lân cận.

Từ một khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, trạm thu phí Lái Thiêu đang chuyển sang phương thức thu phí mới với hệ thống giá long môn. Người dân kỳ vọng sự thay đổi này, cùng với việc mở lại giao lộ cầu Phú Long, sẽ góp phần cải thiện tình hình giao thông, bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại trên Quốc lộ 13.