Cận cảnh trạm nghiên cứu Vostok của Nga tại nơi lạnh nhất Trái Đất

Một đoạn video về trạm Vostok được nâng cấp, mang vẻ ngoài hiện đại của Nga tại Nam Cực đã lan truyền mạnh mẽ, với khu phức hợp trên cao thu hút sự so sánh với một tàu vũ trụ viễn tưởng và một pháo đài trong video game.

Trạm nghiên cứu Nam Cực nội địa duy nhất đang hoạt động của Nga - Vostok nằm ở độ cao khoảng 3.500m so với mực nước biển và cách bờ biển 1.400-1.500km, thuộc "Cực Lạnh" khét tiếng của hành tinh.

Nơi đây nắm giữ kỷ lục thế giới về nhiệt độ không khí đo được trực tiếp thấp nhất ở mức lạnh thấu xương -89,2 độ C được ghi nhận ngày 21/7/1983.

Đoạn video mới đây được đăng trên X cho thấy ngoại thất của trạm được sơn màu xanh lam và các màu cờ Nga, gần như phủ kín hoàn toàn trong tuyết và băng giá, đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày trước khi lan sang Instagram và Facebook.

Một người dùng viết: "Nơi này nhìn như thể bước ra từ một trò chơi viễn tưởng! Chỉ cần tưởng tượng: Làm việc ở đó ở nhiệt độ -89 độ C. Đơn giản là không thể tin được".

Một người khác phát biểu: "Nó trông giống như Star Wars". Những người khác mô tả trạm nghiên cứu này là "như thuộc về thế giới khác", mang "phong vị Dune" và có vẻ ngoài "bước ra trực tiếp từ các bộ phim Star Wars".

Được thành lập vào năm 1957, trạm nghiên cứu đã nhận được diện mạo tương lai năm 2024, thay thế một khu phức hợp cũ kỹ bị tuyết chôn vùi phần lớn.

Dài 140m và cao tới 17,5m, khu phức hợp 5 module này đứng trên 36 chân đỡ cao 3m để giữ cho nó nằm trên lớp tuyết tích tụ. Bên ngoài, các phi hành đoàn phải đối mặt với không khí thiếu oxy, sự khô hạn cực độ, bức xạ UV dữ dội và khoảng năm tháng bóng tối cực. Tuy nhiên, bên trong lại là một thế giới khác.

Trải rộng trên diện tích 3.000m2, trạm chứa tới 35 người vào mùa Hè và 15 người vào mùa Đông, cung cấp các phòng riêng, phòng thí nghiệm, phòng tập thể dục, phòng xông hơi, khu vực giải trí, trung tâm y tế với phòng mổ và các tiện nghi khác.

Lớp cách nhiệt dày tới 95cm, hệ thống sưởi và điện do Nga sản xuất, phục hồi nhiệt, tái chế nước và nhiều hệ thống dự phòng giúp duy trì các hoạt động, với nguồn dự trữ thực phẩm và nhiên liệu đủ dùng trong 2 năm.

Vostok là một căn cứ khoa học lớn được vận hành bởi Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực của Nga.

Các nhà nghiên cứu phân tích các lõi băng cổ đại để truy xuất lịch sử khí hậu Trái Đất, theo dõi thời tiết cực đoan, tia vũ trụ và từ trường của hành tinh, đồng thời nghiên cứu Hồ Vostok - một hồ nước ngọt bao la bị phong ấn dưới gần 4km băng trong hàng triệu năm.

Sự biệt lập của trạm cũng biến nó thành một khu vực thử nghiệm cho các sứ mệnh vũ trụ trong tương lai, trong khi cơ sở khoan lịch sử của nó được bảo vệ theo hệ thống Hiệp ước Nam Cực năm 1959, vốn dành riêng châu lục này cho hòa bình và khoa học.

Theo RT