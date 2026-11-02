Cận cảnh Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 tại Việt Nam, giá 733 triệu đồng

Ngày 2/11, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026. Những thay đổi trên mẫu xe này chủ yếu tập trung vào các chi tiết trang trí ngoại thất, trong khi thiết kế tổng thể vẫn được giữ nguyên.

Ở lần cập nhật này, mẫu SUV đô thị Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 nâng cấp mới đã được điều chỉnh một số chi tiết trang trí ngoại thất nhằm tạo diện mạo trẻ trung và thể thao hơn.

Cụ thể, phần đầu xe được trang bị ốp trang trí cản trước với thiết kế mới, tạo điểm nhấn cho diện mạo phía trước, tăng cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ. Ở phía sau, ốp trang trí cản sau được làm mới, góp phần tạo sự liền mạch trong phong cách thiết kế và hoàn thiện vẻ ngoài thể thao của xe.

Bên cạnh đó, Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 còn được trang bị thêm cánh gió thể thao là chi tiết tạo điểm nhấn ở phần đuôi xe, nhấn mạnh nét năng động và trẻ trung trong tổng thể ngoại thất.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.655 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.620 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Xe sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi, sử dụng mâm hợp kim 18 inch, hệ thống đèn LED và gương chiếu hậu chỉnh, gập điện.

Bên trong khoang lái, Yaris Cross Hybrid 2026 được trang bị ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ TFT 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Danh sách tiện nghi còn có hệ thống âm thanh 6 loa, sạc không dây, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử, cốp điện và trần kính toàn cảnh tích hợp rèm che nắng chỉnh điện.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 vẫn được trang bị máy xăng 1.5L, bốn xi-lanh, sản sinh công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm. Động cơ kết hợp mô-tơ điện mạnh 79 mã lực và 141 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của xe đạt 3,8 lít/100 km.

Xe sở hữu gói Toyota Safety Sense với các chức năng cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình thích ứng và đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe trước/sau cùng 6 túi khí.

Toyota Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với mức giá 733 triệu đồng. Xe có 5 lựa chọn màu sắc, gồm trắng ngọc trai, đen, cam nóc đen, xanh nóc đen và trắng ngọc trai nóc đen.

Yaris Cross chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023. Theo số liệu Toyota Việt Nam công bố, tính đến hết tháng 10/2026, tổng cộng 42.813 chiếc Yaris Cross đã được bàn giao tới khách hàng. Trong đó, phiên bản Hybrid Electric đạt doanh số 4.507 xe, chiếm khoảng 11% tổng lượng xe Yaris Cross bán ra.

Video: Người dùng đánh giá Toyota Yaris Cross Hybrid tại Việt Nam.