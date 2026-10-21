Cận cảnh Toyota Land Cruiser với công nghệ NEO Steer: Lái ô tô như xe máy

Công nghệ NEO Steer lần đầu được giới thiệu với công chúng. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Tại sự kiện nội bộ diễn ra ở Nhật Bản mới đây, Toyota gây chú ý khi mang đến một concept trình diễn công nghệ lái xe mới mang tên NEO Steer, được tích hợp trên nền tảng mẫu SUV địa hình huyền thoại Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser NEO Steer không có sự khác biệt về ngoại hình so với các phiên bản LC250 đang được kinh doanh. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Về ngoại hình, mẫu concept vẫn giữ dáng vẻ vuông vức, hầm hố đặc trưng của dòng Land Cruiser 250 Series thế hệ mới và không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất và cũng là giá trị cốt lõi của mẫu concept này nằm bên trong khoang lái.

Thiết kế NEO Steer được lấy cảm hứng trực tiếp từ hệ thống điều khiển tay lái của xe máy. Vô lăng tròn truyền thống được loại bỏ và thay thế bằng cụm vô lăng dạng phi truyền thống mang thiết kế giống với các phi thuyền vũ trụ tương lai.

Cụm vô lăng truyền thống được loại bỏ và thay thế bằng cụm vô lăng dạng phi thuyền. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Điểm đột phá là hệ thống này đã tích hợp toàn bộ các chức năng của chân ga và chân phanh ngay trên cụm vô lăng, tương tự như cơ chế tay ga và phanh tay của xe máy, mô tô. Nhờ đó, không gian dưới sàn xe được giải phóng hoàn toàn khỏi các bàn đạp cơ học truyền thống.

Hệ thống bàn đạp ga và phanh được chuyển lên tích hợp trên vô lăng. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Dù thay đổi cơ cấu điều khiển, NEO Steer vẫn giữ lại thiết kế cụm màn hình nối liền hiện đại và khu vực bảng điều khiển trung tâm quen thuộc của dòng Land Cruiser mới.

Toyota cho biết, sự ra đời của công nghệ NEO Steer nhằm hiện thực hóa thông điệp mang lại niềm vui và sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người. Việc loại bỏ hệ thống bàn đạp dưới sàn xe không chỉ mang lại tư thế ngồi lái thoải mái, không bị gò bó không gian để chân, mà còn giúp thao tác lên xuống xe trở nên mượt mà hơn.

Công nghệ NEO Steer nhằm hiện thực hóa thông điệp mang lại niềm vui và sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Đặc biệt, công nghệ này mở ra cơ hội tự mình cầm lái những chiếc xe SUV cỡ lớn một cách an toàn và trực quan cho những người dùng bị hạn chế khả năng vận động ở chi dưới. Đây được xem là bước tiến quan trọng của Toyota trong việc phát triển các giải pháp di chuyển toàn diện và nhân văn.

Quang Minh