Cận cảnh Toyota Highlander 2027: Thiết kế mới, phạm vi di chuyển 511 km

Trong một sự kiện mới đây tại Nhật Bản, Toyota đã chính thức vén màn mẫu xe ý tưởng Highlander BEV. Mẫu SUV điện ba hàng ghế đầu tiên của Toyota cũng đã được giới thiệu tại thị trường Bắc Mỹ cách đây vài tháng, mang theo thông điệp “Mẫu BEV đầu tiên dành cho gia đình ” Được thiết kế dành cho gia đình” (The First BEV for family - Designed around the family).

Toyota Highlander BEV 2027 được thiết kế với triết lý xoay quanh yếu tố gia đình. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Theo Toyota, hai giá trị cốt lõi của Toyota Highlander BEV 2027 nằm ở quãng đường di chuyển xa đáp ứng nhu cầu xê dịch và mang lại sự an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình.

Về ngoại hình, Highlander BEV sở hữu ngôn ngữ thiết kế vuông vức nhưng mang tính khí động học cao, đặc trưng bởi cụm đèn LED thanh mảnh và phần lưới tản nhiệt được làm kín. Kích thước xe cũng được điều chỉnh dài hơn, rộng hơn và hạ thấp trọng tâm, mang lại dáng vẻ bề thế, hiện đại.

Phần đầu xe của Toyota Highlander BEV 2027 có thiết kế vuông vức, tối giản nhưng vẫn mang tính khí động học cao. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Bên trong khoang lái, Highlander BEV mang một không gian đậm nét công nghệ nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, rộng rãi cho 7 hành khách. Nội thất được bọc da SofTex sáng màu kết hợp cùng cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn giúp cabin đón trọn ánh sáng tự nhiên.

Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế theo phong cách tối giản, nổi bật với màn hình cảm ứng 14 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Bệ tỳ tay và cần số dạng trượt gọn gàng kết hợp dải đèn viền nội thất ambient light màu xanh dương, mang lại cảm giác tương lai.

Khoang nội thất của Toyota Highlander 2027 đi theo hướng tối giản, mang tính công nghệ nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng của một mẫu xe gia đình. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Về khả năng vận hành, mẫu SUV điện cung cấp hai tùy chọn: hệ dẫn động cầu trước công suất 221 mã lực và dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD công suất 338 mã lực. Đi kèm là các tùy chọn pin dung lượng 77 kWh và 95,8 kWh, cho phép xe đạt phạm vi di chuyển tối đa từ 431 km đến 511 km sau mỗi lần sạc đầy.

Mẫu xe ý tưởng Toyota Highlander BEV. (Ảnh: Toyota)

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC chuẩn NACS, có khả năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 30 phút dưới điều kiện lý tưởng. Ngoài ra, công nghệ cấp điện ngược V2L và gói an toàn Toyota Safety Sense 4.0 cũng là những trang bị tiêu chuẩn nổi bật, giúp Highlander BEV trở thành phương tiện lý tưởng cho những chuyến dã ngoại của gia đình.

Quang Minh