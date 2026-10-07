Cận cảnh tổ hợp tên lửa 'sát thủ' bảo vệ sân bay Nội Bài. Video: Tuấn Anh

Trong quá trình huấn luyện, Tiểu đoàn 172 thường xuyên xây dựng các tình huống giả định sát thực tế nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Khi xuất hiện vật thể bay không xác định, không có thông báo, dự báo bay vào khu vực đơn vị bảo vệ, thông tin nhanh chóng được chuyển về sở chỉ huy.

Kíp trực tại Sở chỉ huy Tiểu đoàn 172 theo dõi tình huống trên màn hình. Ảnh: Tuấn Anh

Khi có thông báo mục tiêu, Sở chỉ huy lập tức phát lệnh chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu. Mệnh lệnh được truyền tới các bộ phận, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cùng vũ khí, khí tài nhanh chóng vào vị trí.

Sau hồi kẻng báo động, các kíp chiến đấu khẩn trương kiểm tra phương tiện, bảo đảm khí tài ở trạng thái kỹ thuật tốt trước khi cơ động làm nhiệm vụ.

Kiểm tra tổ hợp A89 trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Anh

Tổ hợp A89 (9K35 Strela-10). Ảnh: Tuấn Anh

Chỉ trong thời gian ngắn, kíp chiến đấu hoàn tất công tác chuẩn bị và đưa tổ hợp A89 ra khỏi khu kỹ thuật. Mỗi vị trí trên xe được phân công rõ ràng, bảo đảm khả năng tiếp nhận và xử lý mệnh lệnh ngay trong quá trình cơ động.

Kíp xe nhanh chóng vào vị trí. Ảnh: Tuấn Anh

Tổ hợp A89 rời nhà xe sau khi nhận lệnh. Ảnh: Tuấn Anh

Tổ hợp A89 gồm bệ phóng tên lửa cùng các thiết bị trinh sát, ngắm bắt và điều khiển, được đặt trên khung gầm xe bánh xích MT-LB. Hệ thống có khả năng tác chiến với các mục tiêu bay thấp, bảo vệ những khu vực, mục tiêu quan trọng.

Đạn tên lửa được đặt trong các ống phóng kiêm bảo quản, luôn duy trì ở trạng thái sẵn sàng. Theo thông số của khí tài, tên lửa có thể tác chiến ở cự ly tới khoảng 5 km, trong dải độ cao từ khoảng 25 m đến 3,5 km.

Khi khí tài vào trạng thái chiến đấu, trưởng xe duy trì liên lạc với sở chỉ huy, trong khi pháo thủ liên tục quan sát, sục sạo và bám sát mục tiêu, sẵn sàng xử lý khi có lệnh.

Bệ phóng của tổ hợp A89 được nâng lên trạng thái sẵn sàng tác chiến. Ảnh: Tuấn Anh

Tổ hợp A89 sẵn sàng tác chiến. Ảnh: Tuấn Anh

Cận cảnh các ống phóng tên lửa và cụm khí tài trên tổ hợp A89. Ảnh: Tuấn Anh

Cụm bệ phóng tên lửa được triển khai hướng lên không trung. Ảnh: Tuấn Anh

Bên cạnh tổ hợp A89, Tiểu đoàn 172 còn được trang bị các phương tiện phục vụ phát hiện, chế áp và xử lý phương tiện bay không người lái như UAV, flycam xâm phạm khu vực được bảo vệ.

Theo Trung tá Phan Văn Việt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 172, sự phát triển nhanh của các phương tiện bay không người lái đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời.

Ông cho biết lực lượng phòng không được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài; trong đó tổ hợp phương tiện chế áp CAV-14 được sử dụng để đối phó UAV cỡ nhỏ, còn A89 đảm nhiệm nhiệm vụ phòng không tầm thấp, trực tiếp bảo vệ khu vực sân bay Nội Bài.

Trung tá Phan Văn Việt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 172. Ảnh: Tuấn Anh

Trung tá Phan Văn Việt cho biết: "Khi có mục tiêu có khả năng vượt qua hệ thống tác chiến điện tử, Tiểu đoàn sẽ trực tiếp tham gia đánh chặn, bảo vệ vùng trời Cảng hàng không quốc tế Nội Bài."

Theo Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 172, cùng với việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các phương tiện, khí tài thường xuyên được kiểm tra kỹ thuật; cán bộ, chiến sĩ luyện tập thuần thục các phương án để có thể chuyển trạng thái trong thời gian ngắn nhất.

"Các phương tiện được trang bị có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu tiên khi nhận được lệnh của cấp trên, góp phần bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao", Trung tá Phan Văn Việt nhấn mạnh.

Với nhiệm vụ bảo vệ một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng của Thủ đô, từ sở chỉ huy đến từng kíp xe, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 172 luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao, bảo đảm con người và vũ khí, khí tài có thể bước vào chiến đấu ngay khi có tình huống.

Hệ thống bệ phóng và khí tài của A89 trong trạng thái sẵn sàng để đảm bảo cho những chuyến bay an toàn. Ảnh: Tuấn Anh