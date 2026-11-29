Hố va chạm trên tiểu hành tinh Dimorphos trong ảnh do tàu Hera chụp ngày 7/11 ở khoảng cách 29 km. Ảnh: ESA.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ngày 25/11 công bố những hình ảnh cận cảnh tiểu hành tinh Dimorphos, hé lộ hậu quả của cú va chạm có chủ đích giữa tàu vũ trụ DART của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và thiên thể này hồi năm 2022.

Những bức ảnh do tàu thăm dò Hera gửi về cho thấy một mặt của Dimorphos bị biến dạng mạnh, với hố lõm rộng. Cú va chạm không chỉ làm thay đổi quỹ đạo mà còn khiến thiên thể này rơi vào trạng thái xoay đảo lộn trong không gian.

Các nhà khoa học cũng phát hiện hàng trăm tảng đá có kích thước vài mét chuyển động xung quanh Dimorphos và tiểu hành tinh Didymos ở gần đó.

Đây là những hình ảnh quan trọng giúp giới khoa học đánh giá hiệu quả của phương pháp làm chệch hướng tiểu hành tinh nhằm bảo vệ Trái Đất trước nguy cơ va chạm trong tương lai.

Hố lõm rộng bằng sân vận động

Ngày 26/9/2022, NASA thực hiện thí nghiệm làm chệch hướng tiểu hành tinh đầu tiên trong lịch sử nhân loại bằng cách cho tàu vũ trụ DART lao thẳng vào Dimorphos với tốc độ khoảng 22.000 km/h.

Dimorphos có đường kính 151 m, quay quanh tiểu hành tinh lớn hơn là Didymos, có đường kính 730 m. Khoảng cách trung bình giữa hai thiên thể này là khoảng 1 km. Cả hai đều không gây nguy hiểm cho Trái Đất.

Với trọng lượng 580 kg, tàu DART đã khiến một lượng lớn đất đá văng khỏi bề mặt Dimorphos, tạo thành đám mây bụi và mảnh vỡ trải dài hơn 10.000 km trong không gian.

Trước cú va chạm, Dimorphos mất 11 giờ 55 phút để hoàn thành một vòng quay quanh Didymos. Thí nghiệm của NASA đã rút ngắn khoảng thời gian này khoảng 33 phút, vượt xa dự đoán ban đầu của giới khoa học.

Dù có thể đo được sự thay đổi quỹ đạo bằng kính thiên văn trên Trái Đất, các nhà khoa học khi đó chưa thể xác định chính xác những gì đã xảy ra trên bề mặt Dimorphos.

Patrick Michel, nhà khoa học phụ trách sứ mệnh Hera, cho biết giới nghiên cứu từng tranh luận liệu cú va chạm tạo ra một hố lõm, làm thay đổi hình dạng tiểu hành tinh hay khiến thiên thể này gần như giữ nguyên hình dáng ban đầu.

Điều bất ngờ là cả ba giả thuyết đều có phần đúng. Mặt bị tàu DART đâm trúng trở nên phẳng hơn, với hố lõm có kích thước tương đương một sân vận động. Trong khi đó, những vùng đất đá ở các khu vực khác vẫn khá giống hình ảnh do DART ghi lại năm 2022.

Hàng trăm tảng đá chuyển động xung quanh hai tiểu hành tinh Didymos và Dimorphos trong ảnh do tàu Hera ghi lại. Ảnh: ESA.

Bức ảnh chụp ngày 7/11 ở khoảng cách 29 km còn cho thấy những cấu trúc bất thường bên trong hố va chạm, trong đó có một vật thể thuôn dài ở khu vực trung tâm.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở chuyển động của Dimorphos. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng thiên thể này luôn hướng một mặt về phía Didymos, tương tự cách Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

Sau cú va chạm, Dimorphos không còn duy trì chuyển động quay ổn định như trước mà liên tục thay đổi hướng trong không gian.

Cuộc khảo sát cách Trái Đất gần 200 triệu km

Được phóng vào ngày 7/10/2024, tàu thăm dò Hera mất hơn hai năm để tiếp cận cặp tiểu hành tinh hiện cách Trái Đất khoảng 193,5 triệu km.

Tàu có kích thước tương đương một chiếc ôtô nhỏ, được trang bị nhiều thiết bị phục vụ việc chụp ảnh, đo nhiệt độ và nghiên cứu thành phần vật chất trên bề mặt các thiên thể.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hera là xác định khối lượng và cấu trúc bên trong Dimorphos.

Đồ họa mô phỏng tàu vũ trụ DART của NASA va chạm với Dimorphos, làm thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh này quanh Didymos. Ảnh: NASA/Johns Hopkins APL.

Các nhà khoa học muốn biết tiểu hành tinh này là một khối đá rắn hay tập hợp của nhiều tảng đá và bụi được giữ lại với nhau nhờ lực hấp dẫn yếu. Sự khác biệt về cấu tạo có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của phương pháp làm chệch hướng tiểu hành tinh.

Đây cũng là một trong những yếu tố cần được làm rõ để giải thích tại sao cú va chạm năm 2022 lại có tác động lớn hơn nhiều so với các tính toán trước đó.

Hera dự kiến lập bản đồ toàn bộ bề mặt Dimorphos với độ phân giải vài mét. Một số khu vực được lựa chọn để khảo sát chi tiết ở độ phân giải 10 cm.

Tàu hiện hoạt động ở khoảng cách 25-30 km so với hai tiểu hành tinh. Sự xuất hiện của hàng trăm tảng đá chưa từng được phát hiện trước đây khiến công tác điều khiển tàu trở nên phức tạp hơn.

Trong tháng 12, Hera dự kiến thu hẹp khoảng cách xuống còn khoảng 13 km. Tháng 1/2027, tàu sẽ triển khai hai vệ tinh cỡ nhỏ là Juventas và Milani để thực hiện các cuộc khảo sát ở cự ly gần hơn.

Juventas mang theo thiết bị radar để nghiên cứu cấu trúc bên trong tiểu hành tinh, trong khi Milani sẽ khảo sát thành phần khoáng chất trên bề mặt và bụi trong không gian xung quanh.

Hình minh họa tàu thăm dò Hera khảo sát tiểu hành tinh Dimorphos. Ảnh: ESA.

Đáng chú ý, ESA lựa chọn công bố những hình ảnh mới nhất tại gian trưng bày khủng long của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin (Đức).

Địa điểm này gợi nhắc về vụ va chạm của tiểu hành tinh với Trái Đất cách đây 66 triệu năm, dẫn đến sự tuyệt chủng của phần lớn các loài khủng long.

Theo Ian Carnelli, người phụ trách sứ mệnh Hera, thí nghiệm của NASA đã chứng minh con người có thể thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh. Nhiệm vụ tiếp theo của ESA là tìm hiểu những gì xảy ra với chính thiên thể đó sau cú va chạm, qua đó giúp hoàn thiện phương pháp bảo vệ Trái Đất.