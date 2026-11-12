Cận cảnh thông tuyến một làn xe tại điểm sạt lở 10.000m3 đất đá trên QL9C qua Quảng Trị

Sáng 12/11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, điểm sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km30+900 quốc lộ 9C đoạn qua xã Kim Ngân đã cơ bản thông tuyến một làn xe.

Vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km30+900 quốc lộ 9C nằm trên đoạn tuyến kết nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua xã Trường Phú lên xã Kim Ngân và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị.

Video: Cận cảnh điểm sạt lở trên quốc lộ 9C vừa thông tuyến một làn xe ở Quảng Trị

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, ngày 10/11, tại Km30+900 quốc lộ 9C bị sạt ta luy dương khoảng 100m, khối lượng ước tính trên 10.000m3.

Tại vị trí sạt lở này, đất đá từ ta luy dương phía trái tuyến (hướng từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông lên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây) sụt trượng xuống phủ lấp toàn bộ nền, mặt đường gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở tại đoạn Km 30+900 quốc lộ 9C, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành lắp đặt hệ thống biển báo, rào chắn, cảnh báo sạt lở tắc đường, hướng dẫn phân luồng từ xa.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đưa máy móc thiết bị tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, đảm bảo giao thông.

Các đơn vị đã huy động nhiều phương tiện xe máy và tổ chức hai mũi thi công, gồm một mũi hướng từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông vào và một mũi từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ra. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở xuống rất lớn, phạm vi thi công hạn chế, không thể bố trí được nhiều thiết bị.

Hơn nữa, mép trên cùng vị trí cao nhất điểm sạt lở ta luy dương xuống mặt đường rất cao, đoạn sạt lở trên nằm ở khu vực đỉnh của đoạn đường cong, dốc xuống hai bên, nhất là hướng về đường Hồ Chí Minh nhánh Đông nên việc khắc phục gặp không ít khó khăn.

Khu vực này hai bên đều là ta luy dương, nền mặt đường khá hẹp, các ô tô tải ben phải xoay trở quay đầu để lùi trên đoạn dốc lên vị trí sạt lở lấy đất chở xuống bãi thải. Có những thời điểm, mặt đường đoạn lùi xe trơn trượt, bánh xe quay trượt trên mặt đường…

Tuy nhiên, với quyết tâm sớm thông tuyến, các đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đến gần cuối giờ chiều 11/11 đã hót dọn cơ bản một làn xe và đến khoảng hơn 20h tối cùng ngày, đoạn sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km30+900 quốc lộ 9C đã cơ bản thông tuyến một làn xe.

Hiện nay, sau khi thông tuyến cơ bản một làn, các đơn vị đang tiếp tục triển khai xe máy thi công hót dọn đất đá, đảm bảo giao thông thông tuyến quốc lộ 9C.