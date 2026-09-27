Cận cảnh thiết bị không người lái do thám của Mỹ bị Iran bắt giữ tại Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố hình ảnh một phương tiện không người lái dưới nước mà lực lượng này nói thuộc quân đội Mỹ

Theo tuyên bố của Hải quân IRGC được truyền thông Iran đăng tải, phương tiện không người lái dưới nước (UROV) của quân đội Mỹ đang do thám tại Hormuz. IRGC xác định phương tiện trên là Remus 600, một thiết bị tự hành dưới nước tiên tiến được Hải quân Mỹ sử dụng để phát hiện thủy lôi, giám sát và trinh sát. IRGC công bố đoạn video cho thấy chiếc Remus 600 được đưa lên khỏi mặt nước và cho biết các chuyên gia đang khôi phục dữ liệu bên trong.

IRGC cũng cảnh báo eo biển Hormuz vẫn đang được “đóng cửa”, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đối phó với “các hoạt động nguy hiểm và trái phép” của tàu thuyền. Phía Mỹ chưa bình luận về vụ việc.

Tuyên bố trên được đưa ra sau loạt sự cố liên quan đến máy bay và phương tiện không người lái tại eo biển Hormuz trong tháng này.

Đầu tháng 9, Iran cho biết họ thu giữ một máy bay không người lái dưới nước của Mỹ. Đoạn video do IRGC công bố dường như cho thấy đây là Dive-LD, do công ty Anduril chế tạo. Lầu Năm Góc xác nhận đã mất phương tiện dưới nước này, nhưng cho biết đó là một mẫu cũ bị hư hại, không mang dữ liệu nhạy cảm hay thiết bị mật.

Vài ngày sau, IRGC cho biết họ phá hủy một Saildrone Explorer của Mỹ gần cửa vào eo biển, đồng thời công bố đoạn video cho thấy phương tiện này bốc cháy trên mặt nước. Đến giữa tháng 9, quân đội Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn nỗ lực của IRGC nhằm bắt giữ một chiếc Saildrone khác, đồng thời tấn công hai xuồng Iran được cho là có liên quan.

Các sự cố diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đối đầu trên biển giữa Washington và Tehran ngày càng leo thang. Mỹ đã phá hủy một số tàu chở dầu của Iran sau khi cáo buộc IRGC phóng tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến Mỹ. Iran nhắm vào các tàu Mỹ và tàu chở dầu thương mại mà Tehran cáo buộc vi phạm các hạn chế quanh eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao này nhằm phá vỡ thế bế tắc giữa Iran và Mỹ dường như chưa có tiến triển.

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Iran đưa ra điều mà Ngoại trưởng Abbas Araghchi gọi là “kế hoạch cụ thể trong bảy ngày”, đề nghị mở lại eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên biển, nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu của Iran, giải phóng các tài sản bị đóng băng và tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong đó bao gồm việc chấm dứt các hoạt động của Israel tại Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất này, gọi đó là điều “không thể chấp nhận”.