Cận cảnh thí điểm phủ xanh cầu vượt, hầm chui ở Hà Nội

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, khu vực thí điểm "phủ xanh" đợt này gồm ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, trước khu đô thị Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt ở các tuyến phố trung tâm.

Ghi nhận ngày 8/10, tại khu vực cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, các tốp công nhân đang khẩn trương cải tạo đất, trồng bổ sung cây xanh. Những hàng trúc quân tử xanh mướt được trồng nối tiếp, tạo mảng xanh dọc phần chân cầu vốn chủ yếu là những mảng bê tông, góp phần cải thiện cảnh quan khu vực.

Hà Nội thí điểm trồng cây phủ xanh cầu vượt, trụ cầu đường sắt, hầm chui, nhà chờ xe buýt.

Cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ đang được trồng bổ sung cây xanh, từng bước che khuất các mảng bê tông thô cứng, tạo diện mạo mới cho khu vực.

"Bức tường xanh" góp phần giảm tác động của bức xạ nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Theo đại diện công ty cây xanh, việc lựa chọn, bố trí chủng loại cây được tính toán kỹ, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết cấu công trình và an toàn giao thông. Các loại cây được lựa chọn có đặc tính sinh trưởng gọn, không bám trực tiếp vào bề mặt bê tông. Đối với các trụ cầu, đơn vị sử dụng hệ lồng, khung quây độc lập để tạo khoảng cách an toàn, tránh tác động trực tiếp đến kết cấu công trình.

Thường xuyên di chuyển trên trục đường Lê Văn Lương - Láng Hạ, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe ôm công nghệ cho biết, khu vực này có mật độ giao thông đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm. Việc trồng bổ sung cây xanh, vườn hoa vừa giúp điều hòa không khí, vừa tạo cảnh quan mát mẻ, dễ chịu cho khu vực.

Công nhân thường xuyên tưới nước, chăm sóc, giúp cây thích nghi và sinh trưởng tốt trong môi trường mới.

Tại ba trụ đường sắt trên đường Nguyễn Trãi, phương án dự kiến là lắp khung giàn thép ôm quanh thân trụ, không khoan, đục vào kết cấu công trình. Giàn được đặt cách bề mặt bê tông một khoảng phù hợp để cây sinh trưởng và thuận tiện kiểm tra trụ cầu.

Việc thí điểm “phủ xanh” các công trình giao thông được triển khai trong bối cảnh Hà Nội vừa ban hành Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước. Một trong những giải pháp được đề cập là bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, công trình kiến trúc và trên các tuyến đường phố, qua đó góp phần tăng diện tích mảng xanh và cải thiện cảnh quan đô thị.

Hiện Hà Nội có hàng trăm trụ đường sắt đô thị thuộc hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, cùng hệ thống trụ đường Vành đai 2, Vành đai 3 trên cao, nhiều cầu vượt và hàng trăm nhà chờ xe buýt. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này vẫn chưa được bố trí cây xanh, cây hoa để tạo cảnh quan.

Trong số 5 hầm chui đang khai thác, gồm Kim Liên, Thanh Xuân, Trung Hòa, Lê Văn Lương - Tố Hữu và Kim Đồng - Giải Phóng, hầm chui Trung Hòa đã được phủ xanh bằng cây cúc tần Ấn Độ. Những dây cây rủ xuống thành hầm, tạo thành các mảng xanh, góp phần cải thiện không khí, giảm cảm giác thô cứng của công trình bê tông.

Hầm chui Trung Hòa kết nối Đại lộ Thăng Long với phố Trần Duy Hưng là tuyến giao thông quan trọng phía Tây Thủ đô.

Việc phủ xanh hầm chui giao thông góp phần tạo cảnh quanh xanh, sạch, đẹp.

Việc thí điểm phủ xanh cầu vượt, hầm chui và các công trình giao thông được kỳ vọng mở thêm hướng khai thác không gian xanh trong đô thị, nhất là tại những khu vực hạn chế về quỹ đất. Nếu mô hình phát huy hiệu quả, Hà Nội có thể nghiên cứu nhân rộng, vừa cải thiện cảnh quan, giảm cảm giác thô cứng của các công trình bê tông, vừa góp phần xây dựng không gian đô thị xanh, thân thiện và đáng sống hơn.