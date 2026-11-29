Những ngày cuối tháng 11, tại công trường cầu Long Thành 2 trên sông Đồng Nai, các tổ công nhân làm việc xuyên ngày đêm, tập trung hoàn thiện nhịp chính, cầu dẫn và cầu cạn, phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại công trường trên sông Đồng Nai, các mũi thi công cầu Long Thành 2 đang tập trung vào nhịp chính, khu vực các trụ từ T21 đến T25. Nhà thầu ưu tiên nhân lực, thiết bị để đúc hẫng từng đốt dầm, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các nhịp, chuẩn bị cho hợp long.

Trên các đoạn cầu dẫn và cầu cạn, công nhân đồng thời triển khai lao lắp dầm, thi công bản mặt cầu, lan can và sàn giảm tải. Nhiều hạng mục được thi công song song nhằm đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Tại trụ T21, kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều nhóm, đảm nhiệm các công đoạn từ kiểm tra thông số kỹ thuật, gia công, lắp dựng kết cấu đến thực hiện các mối hàn. Tại khu vực trụ T23, nhịp thi công cũng diễn ra khẩn trương, nhiều công nhân làm việc 24/24h.

Anh Nguyễn Vũ Khoa, Chỉ huy trưởng nhà thầu Đèo Cả, cho biết đơn vị huy động nhân lực, tổ chức thi công theo phương án 3 ca, 4 kíp. Tại nhiều vị trí, công nhân làm việc 24/24h. Nhà thầu cũng chú trọng bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động, duy trì hoạt động thi công liên tục.

Ông Đặng Hữu Vị, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, thuộc VEC), cho biết sản lượng thi công toàn dự án mở rộng cao tốc đến nay đạt hơn 85%. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh những hạng mục còn lại.

Trong đó, gói thầu XL01 do liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên thực hiện, phụ trách đoạn từ Km4+000 đến Km13+900, bao gồm cầu Long Thành. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời, tập trung vào cầu chính, cầu dẫn, cầu cạn và phần đường.

Tại các cầu cạn, phần kết cấu bên dưới cơ bản hoàn thành. Công tác lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu đạt khối lượng lớn. Nhiều vị trí đang chuyển sang lắp đặt lan can, hoàn thiện bản mặt cầu và các hạng mục còn lại; một số khu vực tiếp tục thi công những phần kết cấu chưa hoàn thành.

Riêng cầu Long Thành 2, trọng tâm thi công hiện nay là các đốt đúc hẫng, từng bước hoàn thiện kết cấu nhịp chính. Theo ông Đặng Hữu Vị, thời gian thi công cây cầu chỉ khoảng 18-19 tháng. Công trình có 6 vị trí hợp long, triển khai tuần tự từ trụ T20 đến T26. Các nhà thầu đang tăng tốc, hướng đến mục tiêu hợp long vào cuối tháng 12/2026 hoặc đầu tháng 1/2027, dự kiến hoàn thành công trình trong quý I/2027.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành dài gần 22km, gồm phần đường, cầu cạn và xây thêm một đơn nguyên cầu Long Thành. Khi hoàn thành, dự án góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc cửa ngõ phía Đông, giảm áp lực cho cầu Long Thành hiện hữu.

Công trình cũng tăng cường kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển ngày càng tăng khi sân bay dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 12/2026.