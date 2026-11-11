Cận cảnh thi công mở rộng quốc lộ 18 qua KCN Quế Võ, phấn đấu xong trước Tết 2027

Clip toàn cảnh quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Quế Võ 1 (thành phố Bắc Ninh) được mở rộng nhằm giảm tình trạng ùn tắc giờ cao điểm.

Những ngày đầu tháng 11, quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 1, thành phố Bắc Ninh đang được nhà thầu khẩn trương thi công mở rộng mặt đường.

Ông Trần Văn Khải, cán bộ kỹ thuật liên danh nhà thầu gồm Công ty CP Đầu tư phát triển THT và Công ty CP Trung Thành Việt Nam cho biết, ngay sau khi được cấp phép thi công vào cuối tháng 10, đơn vị đã đưa máy móc, thiết bị và nhân lực đến công trường để làm việc.

"Hiện nay, chúng tôi đang huy động tối đa máy móc, thiết bị cùng gần 40 công nhân triển khai các hạng mục như bóc lớp đất mặt, đắp nền K95, K98 bằng cát tại công trường", ông Khải thông tin.

Theo ông Khải, thời gian thi công theo kế hoạch là 5 tháng. Tuy nhiên, liên danh nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong 3 tháng để sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trước Tết Nguyên đán 2027.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công cũng được chú trọng. Khi xe chở vật liệu ra vào khu vực công trường, liên danh nhà thầu bố trí từ 2 - 3 công nhân điều tiết giao thông.

Ông Vương Gia Khánh, cán bộ Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải thành phố Bắc Ninh (chủ đầu tư dự án) cho biết, đoạn quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Quế Võ I hiện có mặt đường rộng 14m. Lưu lượng phương tiện qua khu vực lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra.

"Việc mở rộng quốc lộ 18, nâng mặt cắt ngang từ 14m lên 21m trên đoạn từ Km4+400 - Km8+070, với chiều dài gần 4km qua khu công nghiệp Quế Võ I là hết sức cần thiết. Công trình góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp", ông Khánh nói và cho biết, tổng mức đầu tư dự án hơn 50 tỷ đồng.

Ông Lê Xuân Hồng, Chủ tịch UBND phường Phương Liễu cho hay, quốc lộ 18 là tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào khu công nghiệp Quế Võ I, nơi có hàng chục nghìn công nhân đến làm việc mỗi ngày. Vì vậy, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện điều kiện đi lại và bảo đảm lưu thông hàng hóa.

"Người dân địa phương, doanh nghiệp và công nhân làm việc tại khu công nghiệp Quế Võ I rất phấn khởi khi tuyến đường được mở rộng. Chúng tôi kỳ vọng công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc vào giờ cao điểm, giúp người dân đi lại thuận lợi, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa an toàn, hiệu quả hơn", ông Hồng chia sẻ.

Khu công nghiệp Quế Võ I được thành lập năm 2002, có tổng diện tích khoảng 600ha, là một trong những khu công nghiệp lớn và trọng điểm tại Bắc Ninh. Khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và viễn thông, trong đó có các tập đoàn như Canon, Foxconn, Goertek.

Quốc lộ 18 có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông và vận chuyển hàng hóa tại Bắc Ninh. Dọc tuyến có nhiều khu công nghiệp lớn, trong đó có khu công nghiệp Yên Phong và các khu công nghiệp Quế Võ I, II, III. Việc mở rộng đoạn đường qua khu công nghiệp Quế Võ I được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.