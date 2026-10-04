Cận cảnh thi công mở rộng 'ngõ khổ' 381 Nguyễn Khang ở Hà Nội
Những ngày đầu tháng 10, trên công trường dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương, từng bước thay đổi diện mạo con ngõ vốn chật hẹp, thường xuyên ùn tắc.
Ghi nhận đầu tháng 10/2026, các tốp công nhân cùng máy móc đang khẩn trương đào múc, thi công hệ thống cống thoát nước, từng bước hình thành hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. Nhiều đoạn đã được tập kết vật liệu, triển khai các hạng mục phục vụ quá trình mở rộng mặt đường.
Các khu vực thi công được rào chắn, bố trí biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện vẫn lưu thông qua ngõ. Trong khi đó, một số căn nhà nằm sát chỉ giới dự án đang được người dân chỉnh trang sau khi bàn giao một phần diện tích phục vụ mở đường.
Ngõ 381 Nguyễn Khang từ lâu được người dân ví là "ngõ khổ" bởi mặt đường nhỏ hẹp nhưng phải gánh lượng phương tiện lớn mỗi ngày. Đặc biệt, đoạn đầu ngõ chỉ rộng vài mét, trong khi xe máy, ô tô và người đi bộ cùng lưu thông, khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm.
Để triển khai dự án, phường Cầu Giấy đã thu hồi gần 7.500m2 đất của 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, chủ yếu là đất ở. Cuối tháng 8/2026, toàn bộ các trường hợp liên quan đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án chuyển sang giai đoạn thi công.
Khi hoàn thành, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ kết nối thông suốt với phố Thành Thái và Duy Tân, góp phần hình thành trục giao thông liên kết Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông trong khu vực, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện chất lượng sống của người dân.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/can-canh-thi-cong-mo-rong-ngo-kho-381-nguyen-khang-o-ha-noi-post1391337.html