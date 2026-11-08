Cận cảnh thi công kéo cáp dây văng cầu biên giới qua sông Hồng

Cầu đường bộ Bản Vược - Bá Sái nối Lào Cai (Việt Nam) với Vân Nam (Trung Quốc), được khởi công ngày 31/3/2025. Cầu chính có kết cấu dây văng tháp thấp, nhịp giữa dài 110m, hai nhịp biên dài 60m mỗi nhịp.

Đến nay, phía Việt Nam đã hoàn thành mố M2, các trụ T8, T9, trụ tháp cao 20m và nhiều đốt dầm. Khối lượng thực hiện đến nay đạt 76% giá trị hợp đồng.

Ở hạng mục dây văng, nhà thầu thi công hai bên đã kéo được 4 trên tổng số 5 bó cáp của cầu. Đại diện đơn vị thi công cho biết đến 20/11 sẽ hoàn thành bó cáp cuối cùng.

Mỗi bó cáp gồm 109 sợi thép hợp kim, bó dài nhất hơn 100m. Các bó cáp nối trụ tháp với dầm cầu, truyền một phần tải trọng của dầm lên tháp.

Nhà thầu bố trí kỹ sư, công nhân từng thi công tại nhiều dự án cầu lớn đảm nhiệm công đoạn kéo cáp.

Cán bộ kỹ thuật và tư vấn giám sát theo sát quá trình lắp đặt. Vị trí neo và lực căng của cáp phải đáp ứng yêu cầu thiết kế để bảo đảm khả năng chịu lực.

Nhìn từ trên cao, các dây văng đã lắp tỏa đều về hai phía trụ tháp, tạo đường nét cân đối cho cây cầu.

Đơn vị thi công phía Việt Nam và nước bạn thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất trình tự thi công, phối hợp đảm bảo đồng bộ kéo cáp với tiến độ đúc dầm.

Sau hơn một năm thi công, cầu đường bộ bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực biên giới Bát Xát (Lào Cai, Việt Nam) với Bá Sái (Vân Nam, Trung Quốc), đang dần thành hình. Dự án phấn đấu hợp long nhịp chính trong tháng 12/2026.