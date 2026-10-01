Cận cảnh thi công hai nút giao mới trên cao tốc qua TP Huế

Video: Công nhân hối hả thi công nút giao trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Huế.

Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua TP Huế, hai nút giao Tỉnh lộ 16 và Tỉnh lộ 12B đang được các nhà thầu tập trung thi công, hướng đến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 99km, nối tỉnh Quảng Trị với TP Huế. Trong đó, đoạn qua TP Huế dài hơn 62km.

Giai đoạn đầu, tuyến cao tốc đã được đầu tư nút giao Tỉnh lộ 9 tại phường Phong Điền và nút giao cầu Tuần tại phường Kim Long. Trong quá trình mở rộng tuyến lên 4 làn xe hoàn chỉnh, dự án tiếp tục hình thành thêm các nút giao nhằm tăng khả năng kết nối với hệ thống giao thông khu vực.

Ghi nhận tại nút giao Tỉnh lộ 16, Km65+300, thuộc phường Hương Trà, nhà thầu đang đẩy nhanh thi công sau khi cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Nút giao tại Tỉnh lộ 16.

Trên công trường, các hạng mục mố M1, M2 và 4 mố trụ đã được thi công hoàn thành. Hệ thống dầm cầu cũng đã được đúc, trong khi phần đường dẫn đang được lu lèn để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Ông Lê Viết Thuấn, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, cho biết dự án tại khu vực này ảnh hưởng đến 5 hộ dân. Đến ngày 29-9, hộ dân cuối cùng đã di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Hộ dân cuối cùng đã bàn giao mặt bằng.

Theo ông Thuấn, sau khi hoàn thành các mố trụ và đúc dầm, nhà thầu sẽ tiến hành lao dầm, thi công bản mặt cầu, lan can, đồng thời tiếp tục bóc phong hóa, đào đắp nền đường dẫn.

Cầu vượt tại nút giao Tỉnh lộ 16 có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, phần đường dẫn nằm trong gói dự án mở rộng cao tốc. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2026.

Công nhân đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ dự án.

Tại nút giao Tỉnh lộ 12B, Km72+370, thuộc phường Kim Long, nhà thầu cũng đang đẩy nhanh tiến độ tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Các hạng mục đang được triển khai gồm khoan cọc nhồi, thi công mố trụ, bóc phong hóa và đường dẫn. Do quá trình thi công gặp vướng các lô cốt, thiết kế nút giao đã được điều chỉnh theo phương án xây dựng cầu vượt 4 nhịp.

Ông Nguyễn Tiến Khánh, tư vấn trưởng gói thầu XL2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật xây dựng Hồng Hà, cho biết nhà thầu đang tập trung thi công khoan cọc nhồi, trong khi các dầm cầu cơ bản đã đúc xong. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt hơn 20%.

Nút giao Tỉnh lộ 12B có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, theo kế hoạch phải cơ bản hoàn thành cuối năm 2026 để bảo đảm đồng bộ với tiến độ mở rộng toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Nút giao tại Tỉnh lộ 12.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại đây vẫn chưa hoàn tất. Ông Chu Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cho biết đến nay địa phương đã bàn giao khoảng 54/59ha, đạt hơn 90%, còn hơn 5ha chưa bàn giao.

Còn 37 hộ liên quan đến tái định cư. Đến nay, 22/37 hộ đã được chi trả tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng chưa được di dời, trong đó có đoạn từ xưởng gỗ đến cổng làng Xước Dũ và hệ thống điện chiếu sáng từ đường Văn Thánh đến đường tránh TP Huế.

Chủ đầu tư đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài gần 99km, điểm đầu tiếp giáp cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối tiếp giáp cao tốc La Sơn - Hòa Liên tại xã Hưng Lộc, TP Huế. Dự án được khởi công cuối năm 2025, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, góp phần tăng năng lực khai thác và kết nối giao thông giữa Quảng Trị với TP Huế.