Cận cảnh thi công gác dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt qua tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Từ ngày 16 đến ngày 20-10, trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau, cơ quan chức năng tạm dừng lưu thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để phục vụ thi công lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá long môn. Các hạng mục này thuộc gói thầu XL-04, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Lực lượng chức năng chốt chặn, tạm dừng phương tiện lưu thông vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào 22 giờ đêm 18-10

Ghi nhận của PV Báo SGGP, lúc 22 giờ ngày 18-10, tại các lối ra, vào cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, cọc tiêu và dây cảnh báo được bố trí. Lực lượng làm nhiệm vụ túc trực cảnh báo từ xa.

Thi công gác dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt

Hơn 30 kỹ sư, công nhân được nhà thầu huy động, bố trí theo từng phần việc. Trước khi gác dầm, đường công vụ được san gạt, mặt bằng và vị trí đứng cẩu được chuẩn bị để đáp ứng điều kiện thi công.

Đại diện chủ đầu tư cẩn thận kiểm tra các phiến dầm trước khi tiến hành lao lắp

Những phiến dầm được vận chuyển bằng xe container từ bãi đúc tại tỉnh Đồng Tháp đến công trường. Với trọng lượng khoảng 75 tấn và chiều dài gần 40m, mỗi phiến dầm là một cấu kiện lớn, đòi hỏi phương án tổ chức vận chuyển và lắp đặt phù hợp.

Tại khu vực thi công, 3 cẩu chuyên dụng được bố trí để đảm nhận nhiệm vụ nâng dầm.

Căn chỉnh kỹ trước khi đặt phiến dầm lên gối cầu

Khi phiến dầm đầu tiên được đưa vào đúng vị trí, các mũi thi công tiếp tục triển khai nâng phiến dầm thứ hai. Nhịp làm việc khẩn trương nối tiếp trong đêm, từng bước đưa các cấu kiện lớn vào vị trí, góp phần hoàn thiện kết cấu cầu vượt Võ Văn Kiệt.

Cùng lúc, trên tuyến, các mũi công nhân khẩn trương vận chuyển vật tư, thiết bị đến các vị trí tập kết, phục vụ công tác lắp đặt giá long môn. Các phần việc được triển khai song song, từ vận chuyển, bố trí cấu kiện đến tổ chức lắp dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục bổ sung trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Phiến dầm đầu tiên của cầu vượt Võ Văn Kiệt qua cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ được lắp đặt thành công

Tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ có chiều dài gần 23km, đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tuyến có điểm đầu kết nối với đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2, liên thông với tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận; điểm cuối hiện kết nối tạm thời với quốc lộ 1 và trong tương lai sẽ tiếp nối với đường dẫn cầu Cần Thơ 2. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.826 tỷ đồng, được khánh thành và đưa vào khai thác từ tháng 12-2023. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn tuyến đường, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Long, Bộ Xây dựng đã quyết định đầu tư bổ sung một số đoạn đường gom và nút giao Võ Văn Kiệt. Theo quyết định, phần vốn bổ sung hơn 971 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án từ khoảng 4.826 tỷ đồng lên hơn 5.797 tỷ đồng. Trong đó, riêng hạng mục nút giao Võ Văn Kiệt có tổng chi phí khoảng 1.000 tỷ đồng, bao gồm xây dựng cầu vượt cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, cầu Rạch Lẫm, hơn 2km bốn nhánh nút giao và đường Võ Văn Kiệt, cùng chi phí giải phóng mặt bằng và các khoản liên quan.