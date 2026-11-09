Cận cảnh tháp cao chọc trời ở Ảrập Xêút bị hư hại vì vụ tấn công của Houthi

Nhóm Houthi tuyên bố vụ tập kích hôm 8/11 nhằm trả đũa các cuộc tấn công do Ảrập Xêút dẫn đầu vào Yemen cuối tuần trước, khiến hơn 50 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng.

Video: X/@Open Source Intel

Theo đài RT, Tháp Aramco nằm ở khu tài chính King Abdullah tại thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút, có nhiều tầng đã bị hư hại rõ rệt do trúng hỏa lực của Houthi với cửa sổ bị vỡ, một phần mặt tiền bằng kính bị thổi bay và các cấu trúc bên trong bị lộ ra.

Video: X/@Open Source Intel

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy thiệt hại nặng nề đối với phần ngoại thất của tòa nhà chọc trời. Các nhân chứng kể đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trên khắp thủ đô Ảrập Xêút vào ngày 8/11.

Bộ Năng lượng Ảrập Xêút xác nhận một tòa nhà hành chính thuộc tập đoàn Aramco đã trở thành mục tiêu trong một "vụ tấn công bất thành", nhưng khẳng định mảnh vỡ chỉ gây ra "thiệt hại nhỏ" và không có thương vong.

Liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn một số tên lửa, trong đó có 2 tên lửa phóng về phía Riyadh cũng như các vật thể bay nhắm vào tỉnh phía Đông và các khu vực phía nam của đất nước.

Houthi đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công phối hợp bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV. Theo phát ngôn viên quân sự của nhóm thân Iran này, các mục tiêu bao gồm khu tài chính của Riyadh, sân bay quốc tế King Khalid, các cơ sở lưu trữ dầu mỏ của Aramco và thành phố Abqaiq ở phía đông Ảrập Xêút.

Diễn biến mới xảy ra sau một loạt các vụ tấn công chết người ở Yemen. Hôm 7/11, các cuộc không kích bị cáo buộc do liên minh của Ảrập Xêút thực hiện đã nhắm vào làng Al-Shariyah, phía đông thủ đô Sanaa của Yemen khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 39 nạn nhân khác bị thương, theo thống kê của cơ quan y tế Houthi.

Một ngày trước đó, một vụ tấn công vào một khu chợ đông đúc ở tỉnh Taiz đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người. Houthi cáo buộc chính quyền Riyadh đứng sau vụ việc, trong khi các lực lượng liên kết với chính phủ Yemen do Ảrập Xêút hậu thuẫn lại đổ lỗi cho chính nhóm vũ trang thân Iran này.

Sự leo thang mới nhất diễn ra trong bối cảnh giao tranh tái bùng phát ở Yemen, nơi Houthi đã giành được những thắng lợi lớn về lãnh thổ trong tháng 9, chiếm giữ các cảng biển chiến lược trên Biển Đỏ và các hòn đảo gần eo biển Bab el-Mandeb, một trong những điểm nghẽn hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Nhóm này cũng đã bao vây Taiz, thành phố lớn thứ 3 của Yemen, trong khi quân chính phủ do Ảrập Xêút hậu thuẫn đã phát động một cuộc phản công có sự yểm trợ từ các vụ không kích của lực lượng Riyadh.

Houthi cũng đồng thời tăng cường các vụ bắn phá bằng tên lửa và UAV vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Ảrập Xêút, bao gồm cả nhà máy lọc dầu Ras Tanura và khu phức hợp chế biến Abqaiq của Aramco cũng như các sân bay và các cơ sở quân sự. Chiến dịch này đã gia tăng áp lực lên Riyadh khi Ảrập Xêút đang phải vật lộn để bảo vệ ngành công nghiệp năng lượng và duy trì các tuyến đường xuất khẩu trong bối cảnh cuộc chiến xung đột rộng lớn hơn giữa Mỹ và Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.