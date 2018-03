Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép xuyên vùng lõi danh thắng Tràng An

Công trình xây dựng không phép đường lên núi Cái Hạ xuyên vùng lõi di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới Tràng An (Ninh Bình) đang được tiến hành dáo dỡ từ sáng nay 30-3 để trả lại nguyên trạng cho danh thắng này.

Theo nghi nhận của phóng viên, khoảng 8 giờ sáng nay 30-3, Công ty CP Du lịch Tràng An (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã cho tiến hành tháo dỡ công trình đường lên núi Cái Hạ do chính công ty này xây dựng trái phép trong vùng lõi của di sản thế giớ Tràng An.

Theo đó, có khoảng 10 người được công ty này thuê đã dùng các thiết bị máy móc như khoan đục, búa để phá dỡ công trình trái phép trên nhằm trả lại nguyên trạng cho danh thắng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình và của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, việc phá dỡ được thực hiện từ điểm giữa của công trình, nằm trên lưng chừng núi Cái Hạ. Phần được tháo dỡ đầu tiên là lan can 2 bên cầu.

Công trình đường lên núi Cái Hạ - xâm hại nghiêm trọng danh thắng thế giới Tràng An đang được tháo dỡ bắt đầu từ sáng ngày 30-3

"Sau khi đục, cắt các lan can ra được thu gom xếp thành từng đống ven các khe núi chờ vận chuyển xuống dưới. Bê tông vỡ ra sẽ được nhóm công nhân quét dọn, thu gom cho vào bao tải. Xung quanh khu vực tháo dỡ được che chắn bạt để tránh bụi bay và hạn chế rơi vãi xuống khu vực dưới. Chúng tôi cũng sẽ cử người giám sát suốt quá trình tháo dỡ để công trình không gây ảnh hưởng thêm cho danh thắng và đảo bảo an toàn cho người trong quá trình tháo dỡ"- bà Cúc nói.

Tại buổi tháo dỡ sáng 30-3, ông Đinh Chung Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng đoàn thanh tra cũng đã có mặt để đôn đốc và giám sát việc theo dỡ theo đúng kế hoạch.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An đã có đơn xin tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm bao gồm hơn 900 bậc thang với chiều dài chính xác là 510 m.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 7-3, UBND tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành do ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn để thanh - kiểm tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), thuộc vùng lõi quần thể Danh thắng Tràng An, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được công nhận năm 2016. Qua đó sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Cồng trình này được UBND tỉnh Ninh Bình xác định đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong xây dựng, xâm hại, phá vỡ cảnh quan vùng lõi Di sản Thế giới Tràng An, trong đó có việc tự ý mở bến thuyền khi chưa được phép, tự in và đưa ra giá vé đi tham quan bằng thuyền.

Một số hình ảnh tháo dỡ công trình không phép trong vùng lõi danh thắng Tràng An - Ninh Bình ngày 30-3:

Đường lên núi Cái Hạ xây dựng trái phép trong vùng lõi đang được tháo dỡ

Công trình đang được tháo dỡ bắt đầu từ ngày 30-3

Các khối bê-tông là hàng rào lên núi đang được khoan đục để đưa ra khỏi danh thắng

Bê tông vỡ vụ sẽ được cho vào bao tải để không làm ảnh hưởng đến danh thắng

Sẽ có 900 bậc thang có chiều dài 510 m sẽ được tháo dỡ để trả lại nguyên trạng cho danh thắng

Trong quá trình tháo dỡ lực lượng chức năng của tỉnh Ninh Bình sẽ thường xuyên có mặt để giám sát đảm bảo việc tháo dỡ diễn ra an toàn

Bạt được quây kín để tránh bụi, bê tông rơi xuống phía dưới

Việc tháo dỡ bắt đầu tại vị trí ở lưng chừng núi Cái Hạ

Tuấn Minh