Cận cảnh tháo dỡ công trình 'khủng' xuyên lõi di sản Tràng An

Ngày 30/3, công trình cầu không phép xuyên lõi di sản Tràng An (Ninh Bình) chính thức bị hàng trăm công nhân cùng thiết bị máy móc tháo dỡ

Ngay trong sáng 30/3, công ty Cổ phần Du lịch Tràng An – đơn vị xây dựng công trình “khủng” trái phép trong di sản Tràng An, bắt đầu phá dỡ gần 1.000 bậc bê tông được xây dựng tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình nằm trong vùng lõi di sản Tràng An.

Theo thông tin của PV, ông Nguyễn Văn Son – Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An đã có đơn đề nghị tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép với gần 1.000 bậc bê tông. Công trình này được xây dựng từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2018 đã được đưa vào khai thác.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, cho biết: “Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác hoạt động trong suốt quá trình tháo dỡ công trình của ông Son. Vừa để theo dõi, giám sát việc tháo dỡ phải đảm bảo nguyên vẹn, không làm ảnh hưởng đến di sản, vừa đảm bảo an toàn cho những người tham gia tháo dỡ”.

Công trình phá dỡ bắt đầu từ điểm giữa của công trình, nằm trên lưng chừng núi Cái Hạ. Phần được tháo dỡ đầu tiên là lan can 2 bên cầu. Sau khi đục, cắt các lan can ra được thu gom xếp thành từng đống ven các khe núi chờ vận chuyển xuống dưới. Trong ảnh công nhân đang dùng máy khoan phá phần lan can.

Tham gia quá trình tháo dỡ có đại diện các ngành trong thành phần đoàn thanh tra liên ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hoa Lư. Lực lượng chức năng cũng đã được tăng cường đến để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông xung quanh khu vực chân núi Cái Hạ.

Trước đó, theo kết quả kiểm tra của Sở Du Lịch khoảng tháng 8/2017, ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã tự ý đầu tư mở điểm du lịch và đặt tên là “Tràng An Cổ” tại thôn Trường An xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình. Trong ảnh công nhân đang thu dọn những mảnh bê tông vỡ, tránh làm ảnh hưởng đến di sản.

Sau đó, ông Son đã tự khoan núi Cái Hạ dựng cột bê tông, xây bậc thang lên xuống đỉnh núi khoảng 2.000 bậc với chiều dài chừng 1km khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Khi phát hiện sự việc, Sở Du Lịch Ninh Bình đã phối hợp cùng các ngành chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, lập biên bản yêu cầu ông Son dừng mọi hoạt động xây dựng và tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép hoàn trả lại cảnh quan khu di sản.

Những tay vịn được làm bằng bê tông cốt thép được tháo dỡ xuống.

Tay vịn cầu thang lên núi Cái Hạ được cố định khi khoan phá tránh làm ảnh hưởng đến di sản.

Nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác tháo dỡ công trình vi phạm, Công ty cổ phần Du lịch Tràng An đã rào chắn và gắn biển không để du khách đi lên khu vực bậc thang của "Tràng An cổ".

Nhiều công nhân được huy động để phá dỡ công trình không phép.

Phần lan can, tay vịn được tháo dỡ trên cầu không phép xuyên lõi di sản Tràng An.

Nhóm thợ dùng máy khoan cắt bê tông tháo dỡ lan can cầu.

Dự kiến thời gian tháo dỡ công trình sai phạm trong vòng khoảng 1 tháng./.