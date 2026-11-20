Ngày 20/11, tàu hộ vệ tên lửa INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ cùng khoảng 294 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng.

Tham dự Lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Cục Bảo vệ An ninh quân đội và Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)...

Trong thời gian lưu lại TP.Đà Nẵng từ ngày 20-22/11, chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; sĩ quan, thủy thủ tàu tham gia giao lưu thể thao và tham quan một số địa điểm trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, chuyến thăm của tàu hộ vệ tên lửa INS Sahyadri là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Lễ đón sĩ quan, thủy thủ tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa.

INS Sahyadri (F-49) là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình đa nhiệm thuộc lớp Shivalik, do Ấn Độ tự thiết kế và đóng. Tàu được biên chế vào Hải quân Ấn Độ năm 2012, có chiều dài 142,5m, rộng 16,9m, mớn nước 4,5m.

Tàu được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại như tên lửa đối hải, tên lửa phòng không, pháo hạm, ống phóng ngư lôi, rocket chống ngầm và hệ thống phòng thủ tầm gần. Tàu có khả năng mang theo máy bay trực thăng kết hợp cùng hệ thống tác chiến điện tử...

Trước đó, vào tháng 7/2025, ba tàu Hải quân Ấn Độ gồm tàu khu trục INS Delhi, tàu hộ vệ chống ngầm Kiltan và tàu chở dầu Shakti cũng đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Một số hình ảnh tại Lễ đón tàu:

Tàu hộ vệ tên lửa INS Sahyadri cập cảng Tiên Sa sáng 20/11

INS Sahyadri là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình đa nhiệm thuộc lớp Shivalik, do Ấn Độ tự thiết kế và đóng

Hệ thống khí tài hiện đại được trang bị trên tàu

Bãi đáp trực thăng trên tàu

Chuyến thăm của tàu hộ vệ tên lửa INS Sahyadri là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Trong thời gian lưu lại TP.Đà Nẵng, chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia giao lưu thể thao và tham quan một số địa điểm