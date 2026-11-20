Ngày 20/11, tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ do Đại tá Vikas Jha, thuyền trưởng làm Trưởng đoàn, cùng 294 sĩ quan và thủy thủ cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm Đà Nẵng (từ ngày 20 - 22/11).

Lễ đón thủy thủ đoàn tại cảng Tiên Sa diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5.

Chuyến thăm của tàu hộ vệ của Hải quân Ấn Độ là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Trong chuyến thăm, đoàn chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam; tham quan, trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Là thế hệ nối tiếp của lớp tàu hộ vệ Talwar, INS Sahyadri do Công ty Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (Mumbai) đóng mới với tỉ lệ nội địa hóa cao. Tàu thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông - vùng hải quân có diện tích lớn nhất của Ấn Độ và là sức mạnh nòng cốt của Hạm đội Miền Đông đầy uy lực với căn cứ đặt tại Visakhapatnam.

Sahyadri được trang bị hiện đại: Tên lửa đối không, pháo trung cỡ hiện đại sử dụng đạn có dẫn đường, các hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS), tên lửa chống ngầm và ngư lôi.

Tên gọi “Sahyadri” bắt nguồn từ dãy núi nổi tiếng thuộc Tây Ghats của Ấn Độ, cụ thể là phần phía bắc và trung tâm của dãy Ghats kéo dài qua các bang Maharashtra, Goa và Karnataka. Biểu trưng (Crest) của tàu bao gồm hai thanh kiếm Gurj truyền thống bắt chéo nhau trên nền trời xanh, dãy núi Sahyadri màu nâu và những ngọn sóng biển, mô tả dãy Sahyadri sừng sững bên cao nguyên Deccan. Tiêu ngữ của tàu bằng tiếng Phạn - “shauryam sambudhya cha shatrujaya”, có nghĩa là: “Chiến thắng bằng dũng cảm và trí tuệ”.