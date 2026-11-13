Cận cảnh tàu hàng quốc tịch Panama mắc cạn ở Quảng Ngãi

Sáng 10/11, tàu hàng Tong Cheng 301, quốc tịch Panama, trên hải trình từ TP.HCM đi Quảng Trị, khi qua vùng biển phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) gặp gió to, sóng lớn, bị đẩy trôi dạt vào gần bờ và mắc cạn trên cồn cát cách bờ khoảng 150m.

Đến sáng 13/11, tàu hàng nặng hơn 8.500 tấn đã bị sóng biển đánh trôi dạt và nằm hoàn toàn trên bờ cát.

Tàu Tong Cheng 301 quốc tịch Panama, hô hiệu 3E8854, số IMO 8745486 là loại tàu chở hàng rời có dung tích 5.818 GT do Công ty TNHH Đại lý tàu biển Seaborne làm đại lý hàng hải.

Ngay sau sự cố, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng cũng như chỉ đạo thuyền trưởng, đại lý hàng hải duy trì liên lạc và có biện pháp phòng ngừa các sự cố hàng hải và tràn dầu.

Ghi nhận cho thấy, phần mũi tàu nằm hoàn toàn trên bờ cát, phần thân và đuôi tàu, một nửa nằm trên bờ, một nửa dưới nước. Tàu nằm bất động và không còn khả năng dịch chuyển thêm khi sóng biển đã giảm cấp độ.

Giám đốc cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi Lê Văn Lương cho biết, trên tàu có 14 thuyền viên và tàu không chở hàng. Hiện, lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi trực giám sát 24/24h để bảo vệ tàu cũng như kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra.

Cũng theo ông Lương, tàu Tong Cheng 301 nằm trên gò cát, không bị thủng nên cơ bản chưa có nguy cơ, hay sự cố nào.

Tuyến đường biển gần bờ đoạn qua khu vực biển phường Sa Huỳnh thời gian qua liên tục xảy ra sự cố tàu bị sóng đánh trôi dạt dẫn đến mắc cạn.

Để đảm bảo an toàn cho tàu và ngăn ngừa các sự cố tràn dầu, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có công văn chỉ đạo thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu phải bảo đảm duy trì tình trạng tàu ở trạng thái ổn định, chủ động tiến hành đóng các van của két chứa dầu nhiên liệu.

Theo bản khai chung khi tàu Tong Cheng 301 rời khu vực Vũng Tàu, lượng nhiên liệu DO khoảng 26 tấn; FO khoảng 55 tấn.

Theo ông Lương, cả thân tàu nằm hoàn toàn trên khu vực bờ cát êm thuận nên những lo ngại về tràn dầu, an toàn hàng hải không lớn, song phải chủ động các giải pháp để kịp thời xử lý.

Theo ngư dân địa phương, vùng biển ngang qua địa bàn nơi có tuyến đường thủy gần bờ tàu hàng thường xuyên qua lại hay có sóng to, gió lớn, trong quá trình tàu di chuyển thường "đi lạc" nếu gặp phải những cột sóng từ 3-5m xô lệch tàu so hải trình di chuyển khiến việc điều khiển gặp khó khăn và dẫn đến mắc cạn.

Trước đó, vào chiều 12/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã đi kiểm tra và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thuyền trưởng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho thuyền viên và phương tiện, ưu tiên bảo vệ tính mạng con người. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ, chủ động phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, không để xảy ra ô nhiễm môi trường biển; khẩn trương xây dựng phương án xử lý tàu mắc cạn phù hợp với thực tế và diễn biến thời tiết.