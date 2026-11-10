Cận cảnh tàu hàng chở thuyền viên trôi dạt, mắc cạn trên biển TP Huế

Tàu hàng chở 20 thuyền viên mắc cạn trên biển ở Huế

Theo Cảng vụ Hàng hải TP Huế, khoảng 20h30 ngày 09/1 tàu VTA NEPTUNE của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA bị trôi dạt và mắc cạn tại vị trí có tọa độ khoảng 16°20’38”N, 107°57’06”E (hệ tọa độ WGS-84) thuộc vùng biển TP Huế, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam. Thời điểm mắc cạn trên tàu không có hàng nhưng còn có 20 thuyền viên và 51.82 tấn dầu DO và 211.81 tấn dầu FO.

Theo Cảng vụ Hàng hải TP Huế, trước khi gió mạnh xuất hiện, đơn vị phát cảnh báo, liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng các tàu hoạt động trong khu vực, trong đó có VTA NEPTUNE, yêu cầu tăng cường cảnh giới, chuẩn bị máy chính và trang thiết bị để ứng phó với gió mạnh, sóng lớn.

Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất lợi với gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng lớn khiến tàu vẫn bị trôi dạt dù sử dụng máy chính.

Tàu VTA NEPTUNE với 20 thuyền viên và 51.82 tấn dầu DO, 211.81 tấn dầu FO đang mắc cạn trên vùng biển Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế).

Hiện việc tiếp cận, khảo sát và triển khai phương án đưa tàu thoát cạn chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Thuyền trưởng đã kiểm tra các két chứa nước dằn (ballast), khảo sát khu vực xung quanh thân tàu để đánh giá hiện trạng, phục vụ xây dựng phương án xử lý.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đang theo dõi chặt chẽ tình trạng tàu, diễn biến thời tiết và duy trì liên lạc với thuyền trưởng, chủ tàu cùng các cơ quan liên quan.

Nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an toàn cho thuyền viên làm việc trên tàu, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA triển khai ngay các biện pháp cần thiết để khảo sát tình trạng xung quanh thân tàu, đo các két ballast nhằm phát hiện tình trạng thân vỏ của tàu, tính toán lượng dầu FO; DO còn lại trên tàu, tính toán lượng chiếm nước, cân bằng mớn nước mũi, mớn nước lái…

Nghiên cứu, triển khai phương án đưa tàu thoát cạn và hành trình về vị trí neo đậu an toàn. Báo cáo kịp thời cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan công tác triển khai thực hiện để có sự phối hợp hỗ trợ. Mọi sự chậm trễ của chủ tàu, thuyền trưởng tàu VTA NEPTUNE gây ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, gây ô nhiễm môi trường chủ tàu, thuyền trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.