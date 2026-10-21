Cận cảnh súng thần công gần 200 năm tuổi vừa được phát hiện dưới lòng đất

Ngày 21/10, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết đơn vị thi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, phường Hải Châu, vừa phát hiện một khẩu súng thần công thời Nguyễn.

Khẩu súng được phát hiện vào sáng cùng ngày, khi đơn vị thi công đào đất để di dời móng trụ điện trong khuôn viên di tích.

Khẩu súng thần công được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, qua phối hợp đo đạc, chụp ảnh hiện trường, bước đầu xác định đây là khẩu súng thần công được đúc vào thời Nguyễn, có niên đại gần 200 năm.

Hiện vật nằm ở độ sâu khoảng 1,5m, tại khu vực phía Đông Bắc Thành Điện Hải. Khẩu súng dài 2,95m, được đúc bằng gang.

Khẩu súng dài 2,95m, được đúc bằng gang.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện đánh giá khẩu súng thần công mới được phát hiện có giá trị lớn, góp phần bổ sung tư liệu và làm phong phú bộ sưu tập súng thần công gắn với lịch sử Thành Điện Hải. Hiện Bảo tàng Đà Nẵng đang bảo quản 17 khẩu súng thần công, trong đó có 10 khẩu được tìm thấy trong khuôn viên Thành Điện Hải.

Khẩu súng thần công có niên đại gần 200 năm được tìm thấy.

Theo ông Thiện, khẩu súng mới phát hiện là một trong những vũ khí từng được trang bị cho hệ thống phòng thủ Đà Nẵng, gồm thành Điện Hải và thành An Hải.

“Hiện vật rất có giá trị, góp phần khẳng định, làm rõ thêm về ý nghĩa của cuộc chiến 1858-1860 của quân và dân Đà Nẵng”, ông Thiện cho biết.

Trưa cùng ngày, có mặt tại khu vực khai quật súng thần công, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đề nghị Bảo tàng Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện vật, đồng thời lập hồ sơ trình lãnh đạo thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.

Thành Điện Hải được xây dựng năm 1813 dưới thời vua Gia Long, giữ vị trí quân sự quan trọng trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng. Công trình được xây dựng theo kiến trúc Vauban kiên cố, từng bố trí 30 ụ súng thần công, là một bộ phận trọng yếu trong phòng tuyến chống quân xâm lược do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy. Trong cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha những năm 1858-1860, Thành Điện Hải trở thành một trong những địa điểm chiến đấu quan trọng, ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân Đà Nẵng. Di tích là chứng tích tiêu biểu về giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời mang giá trị lịch sử đặc biệt đối với tiến trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc. Năm 2017, Thành Điện Hải được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.