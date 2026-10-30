Cận cảnh sửa chữa nhịp giữa cầu bị sà lan đâm lệch 70cm ở Cà Mau

Sáng 30/10, UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) phối hợp cùng đơn vị thi công khẩn trương triển khai phương án khắc phục sự cố tại cầu Nông Sản Thực Phẩm (thường gọi là cầu hình chữ S, nối liền ấp 4 và ấp 2, xã Đầm Dơi) bị sà lan tông lệch nhịp giữa một góc khoảng 70cm vào chiều 26/10.

Từ sáng sớm, lực lượng thi công được huy động đến hiện trường. Sà lan tải trọng lớn mang số hiệu VL15379 cùng hệ thống tàu kéo, tàu đẩy, thiết bị chuyên dụng và hàng chục công nhân đã có mặt để sẵn sàng cho điều chỉnh nhịp cầu về vị trí ban đầu.

Công nhân tiến hành tháo dỡ hệ thống khe co giãn trên mặt cầu trước khi đưa sà lan và lực lượng cứu hộ tiếp cận bên dưới gầm cầu.

Quy trình kỹ thuật nâng di dời nhịp giữa cầu đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Đơn vị thi công bơm nước vào các khoang chứa để hạ thấp thân sà lan, giúp hệ thanh thép chịu lực dễ dàng luồn sâu vào đúng vị trí đốt dầm bên dưới nhịp cầu.

Khi sà lan đã neo giữ ổn định, nước trong khoang được bơm xả ra ngoài để kích nâng độ nổi. Nhờ sức nâng thủy lực của sà lan kết hợp cùng hệ giàn thép chịu lực, toàn bộ kết cấu nhịp cầu nặng hàng chục tấn được nâng nổi khỏi trụ để tiến hành dịch chuyển.

Phía dưới mặt nước, hệ thống tàu kéo và tàu đẩy liên tục túc trực, phối hợp nhịp nhàng để căn chỉnh, đẩy lùi kết cấu bê tông cốt thép về đúng tọa độ ban đầu.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và người dân, lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết đã lập luồng phân luồng từ sớm. Phạm vi phong tỏa được thiết lập cách hiện trường 200m về phía hạ lưu và 300m về phía thượng lưu để tạm ngưng toàn bộ phương tiện thủy qua lại khu vực thi công.

Nhờ phương án thi công hợp lý, đến khoảng 8h cùng ngày (sau hơn 3 giờ nỗ lực), nhịp cầu chữ S đã được đưa trở lại vị trí tim mốc kỹ thuật ban đầu an toàn.

Ông Lê Tấn Công, Phó chủ tịch UBND xã Đầm Dơi cho biết, dự kiến chiều 30/10, đoàn công tác của Sở Xây dựng Cà Mau trực tiếp kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tổ chức thử tải cầu. Khi các chỉ số kỹ thuật đảm bảo an toàn vận hành, địa phương sẽ lập tức mở luồng cho các phương tiện lưu thông trở lại.

Video: Sửa chữa nhịp giữa cầu Nông Sản Thực Phẩm bị sà lan đâm lệch 70cm ở Cà Mau

Như Báo Xây dựng đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 26/10, ông T.V.S, thuyền trưởng tàu kéo sà lan mang số hiệu VR09029320 thuộc Công ty T.H., điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến sông Đầm Dơi. Khi đến khu vực cầu Nông Sản Thực Phẩm, nối địa bàn ấp 4 và ấp 2, xã Đầm Dơi, thiết bị chở trên sà lan vướng vào gầm cầu, khiến nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu.