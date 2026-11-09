Cận cảnh Smart #2 ra mắt thị trường Trung Quốc, giá từ 382 triệu đồng

Ngoại hình xe tiếp tục kế thừa phong cách đặc trưng.

Smart #2 hiện được phân phối tại thị trường Trung Quốc với duy nhất phiên bản Premium, có giá niêm yết 99.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 382,78 triệu đồng. Trước đó, mẫu xe điện đô thị này từng xuất hiện tại triển lãm Ô tô Paris và giới thiệu thêm bản đặc biệt Couture Edition. Phiên bản giới hạn chỉ có 999 chiếc dành cho thị trường Trung Quốc và châu Âu, hiện đã được bán hết. Thiết kế của Smart #2 được phát triển dưới sự định hướng của đội ngũ thiết kế toàn cầu Mercedes-Benz.

Ngoại hình xe tiếp tục kế thừa phong cách đặc trưng với bốn bánh được đẩy sát về các góc thân xe nhằm tối ưu không gian sử dụng. Phần đầu nổi bật bởi lưới tản nhiệt hình viên thuốc, kết hợp cụm đèn LED và cản trước tích hợp các khe gió khí động học đặt dọc. Về kích thước, xe dài 2.751 mm, rộng 1.669 mm và cao 1.555 mm. Nếu tính cả cánh lướt gió, chiều dài tổng thể đạt 2.764 mm, trong khi chiều dài cơ sở ở mức 1.875 mm.

Không gian nội thất được xây dựng theo phong cách hướng về người lái.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cách bố trí lốp trước và sau với kích thước không đồng nhất, trong đó lốp trước có bản hẹp hơn. Cấu hình này được thiết kế nhằm cải thiện khả năng đánh lái, độ bám đường và sự ổn định khi vận hành. Ở phía đuôi, xe sử dụng cụm đèn hậu hình vòng tròn không đối xứng với hai dải LED. Cửa cốp được chia thành hai phần, riêng phần dưới có khả năng chịu tải tối đa 120 kg.

Không gian nội thất được xây dựng theo phong cách hướng về người lái, với bảng táp-lô tạo hình chữ S. Khu vực trung tâm trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12,8 inch, vận hành trên hệ thống Flyme Link. Phía sau vô-lăng ba chấu là màn hình kỹ thuật số 8,8 inch hiển thị các thông tin cần thiết. Với cấu hình hai chỗ ngồi, cabin được bố trí tập trung vào sự thoải mái của người lái và hành khách phía trước.

Xe dài 2.751 mm, rộng 1.669 mm và cao 1.555 mm.

Dù có kích thước nhỏ gọn, Smart #2 vẫn sở hữu nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe được bố trí các ngăn chứa đồ ẩn, bệ tỳ tay trung tâm và hệ thống đèn viền nội thất có thể tùy chỉnh 256 màu. Những trang bị đáng chú ý khác gồm vô-lăng sưởi, ghế sưởi và dàn âm thanh Sennheiser. Đặc biệt, sàn xe được hạ thấp 25 mm so với thế hệ fortwo trước, giúp khoảng không phía trên đầu đạt 1.000 mm và tỷ lệ tận dụng không gian cabin lên tới 78%.

Khả năng vận hành của mẫu xe điện đô thị đến từ một mô-tơ đặt tại cầu sau, sản sinh công suất tối đa 60 kW, tương đương khoảng 80 mã lực. Bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 35,8 kWh do CATL cung cấp đảm nhiệm vai trò lưu trữ năng lượng. Theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, xe có thể di chuyển tối đa 410 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu quy đổi sang tiêu chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động ước tính đạt khoảng 332 km.

Ở phía đuôi, xe sử dụng cụm đèn hậu hình vòng tròn.

Bên cạnh khả năng di chuyển, Smart #2 còn hỗ trợ sạc nhanh với thời gian nạp pin từ 30% lên 80% khoảng 15 phút. Xe cũng tích hợp công nghệ cấp điện ngược V2L, cho phép sử dụng năng lượng từ bộ pin để vận hành các thiết bị điện bên ngoài. Hệ thống khung gầm gồm treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết 5 điểm. Nhờ cấu trúc này cùng thân xe nhỏ gọn, mẫu xe đạt bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 3,35 m, thuận tiện khi di chuyển trong phố đông hoặc đỗ xe ở những vị trí hạn chế diện tích.

Dù thuộc nhóm xe điện đô thị cỡ nhỏ, Smart #2 vẫn được chú trọng về các trang bị bảo vệ người ngồi trong xe. Mẫu xe sở hữu tối đa 7 túi khí, bao gồm cả túi khí bảo vệ người ngồi phía xa. Bên cạnh đó, hãng trang bị 16 chức năng an toàn chủ động và bị động nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trong quá trình sử dụng. Các công nghệ hỗ trợ lái đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù (BSD) và hỗ trợ ngăn chệch làn đường (LDP).