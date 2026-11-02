Cận cảnh siêu trụ chữ H cao 126 m của cầu Ngọc Hồi sau hơn một năm thi công

Cầu Ngọc Hồi trên đường Vành đai 3,5 Vùng Thủ đô khởi công ngày 19/8/2025 với 2 trụ tháp cao 126m, tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng.

Công trình bắc qua sông Hồng, kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin công bố, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km. Trong đó, phần tuyến thuộc Hà Nội có chiều dài khoảng 5,2km, phần thuộc Hưng Yên dài khoảng 2,3km. Trong ảnh là siêu trụ bên phía Hưng Yên đã đổ bê tông bệ trụ.

Riêng cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, được thiết kế theo kết cấu dây văng hiện đại, với nhịp chính dài 350m. Trong ảnh: Một phần trụ này đang thi công cốt thép phần thân.

Điểm gây chú ý là hệ thống trụ tháp cao tới 126m. Nếu lấy chiều cao trung bình mỗi tầng chung cư khoảng 3,15m, chiều cao trụ tháp này tương đương một tòa nhà 40 tầng. Trụ cầu Tứ Liên đang xây dung cao 185m, tương đương một toà nhà 50 tầng.

Đây là một trong những thông số nổi bật của công trình, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật xây dựng, kết cấu chịu lực và tổ chức thi công.

Cầu Ngọc Hồi được thiết kế với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía Nam Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Tổng mức đầu tư của dự án ban đầu được phê duyệt ở mức khoảng 11.844 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2026, tổng vốn sơ bộ được điều chỉnh lên khoảng 11.918 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng do điều chỉnh phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Hưng Yên.

Trước đó, trên công trường đã tổ chức khoảng 20 mũi thi công, huy động nhiều nhân lực, máy móc để thực hiện các hạng mục quan trọng.

Hiện, siêu trụ bên phía Thanh Trì, Hà Nội có tiến độ chậm hơn so với trụ bên phía Hưng Yên.

Sau hơn 1 năm thi công, hố móng siêu trụ này chưa lộ hình hài.