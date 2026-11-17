Nút giao Tân Vạn (phường Đông Hòa, TP.HCM) thuộc dự án thành phần 5 của dự án Vành đai 3 TP.HCM. Riêng gói thầu XL1 thi công nút giao có chiều dài khoảng 2,48km, tổng giá trị hợp đồng gần 1.832 tỷ đồng.

Công trình được khởi công ngày 31/5/2024, có thời gian thực hiện hợp đồng 1.003 ngày, theo kế hoạch hoàn thành vào ngày 31/12/2026.

Nút giao Tân Vạn là một trong những hạng mục có quy mô lớn và kết cấu phức tạp trên tuyến Vành đai 3, gồm 3 tầng với 5 nhánh cầu vượt. Khi hoàn thành, công trình kết hợp với cầu vượt Tân Vạn tạo thành hệ thống giao thông nhiều tầng.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 17/11, mặt đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn kết nối với đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được thảm nhựa.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu cạn và các nhánh dẫn.

Nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động thi công các tuyến đường song hành.

Khối lượng thi công hiện đạt khoảng 80%, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Nút giao Tân Vạn nằm tại khu vực có mật độ giao thông đông đúc, là đầu mối giao thông giữa TP.HCM với Đồng Nai và các khu công nghiệp. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng cường liên kết vùng.

Nút giao Tân Vạn là điểm cuối của đoạn Vành đai 3 TP.HCM trên cao dài 17km, kéo dài từ nút giao HLD (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch) đến cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Đoạn đường trên cao dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026 và đưa vào khai thác sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

Phối cảnh nút giao Tân Vạn khi hoàn thành. (Ảnh: Ban Giao thông TP.HCM).

Viết Dũng