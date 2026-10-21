Cận cảnh Sealion 5 PHEV vừa ra mắt, giá từ 659 triệu đồng

Sealion 5 DM-i Super Hybrid hoàn toàn mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Dragon Face" được lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng châu Á uy nghi, thanh thoát nhưng mạnh mẽ, sang trọng. Nổi bật ở phần đầu xe là dải Chrome mạ bóng, kết nối liền mạch với đèn chiếu sáng vuốt dài sắc sảo. Xe có 4 màu gồm trắng, đen, xanh xám và xám.

BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid sạc ngoài (PHEV) sử dụng hệ dẫn động kết hợp gồm động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, tổng quãng đường di chuyển có thể đạt hơn 1.200km sau một lần sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng ở phiên bản Premium và kém hơn 50km ở phiên bản Essential (1.150km) theo tiêu chuẩn NEDC. Tổng công suất đạt 214 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0-100km chỉ mất 8,5 giây.

BYD Sealion 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710mm, chiều dài cơ sở 2.712mm, khoảng sáng gầm 175mm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD). Đây là mẫu xe SUV 5 chỗ cỡ C khá rộng rãi. Phía đầu xe được thiết kế cụm đèn LED, đèn định vị ban ngày, phía sau vẫn là những dải LED quen thuộc trên nhiều mẫu xe của nhà BYD. Bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng lốp 225/60 R18. Phía đuôi xe, dải đèn LED chạy dài hết thân xe kết hợp hệ thống đèn phanh khá bắt mắt nhưng không quá xa lạ về mặt thiết kế so với các mẫu xe đàn anh cùng nhà BYD.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết, dù mẫu xe BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid sạc ngoài (PHEV) chưa được thử nghiệm tại Việt Nam nhưng kết quả thử nghiệm tại Thái Lan cho thấy mẫu xe này có thể đi được đến 1.800km cho một lần nạp đầy năng lượng và nhiên liệu. Điều này có nghĩa nếu khách hàng đi lại phục vụ công việc hàng ngày có thể chỉ cần đổ xăng 1 tháng một lần. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là chỉ 0,8 lít/100km khi pin đầy và 3,7 lít/100km khi pin cạn theo chuẩn NEDC.

Sealion 5 PHEV sử dụng loại pin BYD LFP Blade, trên phiên bản Premium, xe được trang bị pin dung lượng 18,3 kWh và 13,08 kWh trên bản Essential. Tổng công suất đạt 214 mã lực, tầm hoạt động thuần điện khoảng 110 km theo chuẩn NEDC trên bản Premium và 82km trên phiên bản Essential. Mức tiêu thụ điện năng là 12,8 kWh/100km trên bản Essential và nhỉnh hơn chút trên bản Premium (13,4 kWh/100km).

Xe được hỗ trợ sạc AC công suất 3,3 kW cho cả hai phiên bản nhưng chỉ hỗ trợ sạc nhanh DC 18 kW cho bản cao cấp Premium. Chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L có công suất tối đa 3,3 kW cũng được trang bị trên mẫu xe Sealion 5 PHEV.

Sealion 5 PHEV sử dụng hệ thống treo trước MacPherson Strut, trong khi hệ thống treo đa điểm ở phía sau. Hệ thống phanh đĩa trước thông gió và phanh đĩa phía sau giúp lái xe an toàn hơn trên mọi cung đường.

Ở không gian khoang hành lý khá rộng rãi với thể tích 530 lít, nếu gập hàng ghế thứ 2 thể tích nâng lên đến 1.428 lít khi gập phẳng hàng ghế phía sau. Với không gian rộng rãi BYD Sealion 5 có thể tạo sức hấp dẫn hơn một số đối thủ trong cùng phân khúc C-SUV.

Bước vào khoang nội thất, BYD sử dụng tông màu xám chủ đạo cho toàn bộ ghế ngồi, điểm nhấn trên các hàng ghế là đường chỉ xanh ở viền ghế tạo cảm giác chấm phá, nhẹ nhàng. Da ghế được giới thiệu là sử dụng chất liệu da tự nhiên nguồn gốc từ thực vật. Kính lái được trang bị 2 lớp cách âm được giới thiệu có tác dụng chống ồn, rung và xóc. Xe cũng được trang bị hệ thống lọc bụi mịn 2.5PM giúp không khí trong lành hơn. Màn hình trung tâm lớn, nếu phiên bản Essential có màn hình 10,1 inch thì trên bản Premium được trang bị màn hình lớn hơn, lên đến 12,8 inch. Cả 2 phiên bản đều sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch sau vô-lăng.

BYD Sealion 5 PHEV được trang bị ngập tràn hệ thống giải trí, như hệ thống 8 loa giúp chiều lòng đa số khách hàng yêu thích nghe nhạc trên ô tô trong quá trình lái xe, Apple Carplay... Không gian nội thất rộng rãi là ưu điểm lớn so với các đối thủ cạnh tranh như Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander...

Về giá bán, bản Premium được công bố giá niêm yết là 789 triệu đồng và bản Essential là 739 triệu đồng. Với 1.000 khách hàng đầu tiên đặt cọc trước 30/11/2026 sẽ được giảm giá về mức giá lần lượt là 709 triệu đồng và 659 triệu đồng. BYD sẽ chính thức giao xe trước ngày 31/12 năm nay. Sealion 5 sẽ được hưởng chính sách bảo hành như nhiều mẫu xe BYD khác tại Việt Nam tức 6 năm hoặc 150 nghìn km, với pin, mô-tơ điện bảo hành lên đến 8 năm hoặc 160 nghìn km.