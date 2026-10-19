Cận cảnh sạt lở trên sông Trà Khúc cuốn trôi đất sản xuất, đường sá, uy hiếp nhà dân

Sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn thôn An Lạc và An Tây, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Từng thới đất sản xuất của người dân ở bờ Nam sông Trà Khúc bị sạt xuống thành sông. Đoạn qua thôn An Lạc, điểm sạt lở kéo dài khoảng 1km và ăn sâu vào bên trong khoảng 30m.

Nhiều lũy tre được trồng hàng chục năm trước từng là lá chắn bảo vệ đất sản xuất, chống sạt lở nhưng rồi không thể trụ vững trước những đợt mưa lũ vừa qua (Trong ảnh, bụi tre to lớn nằm im tại chỗ nhưng sông ăn sâu biến vùng đất sản xuất thành lòng sông).

Theo người dân địa phương, điểm sạt lở qua thôn An Lạc xuất hiện nhiều nhất từ cuối mùa mưa lũ năm 2025 đến nay.

Sạt lở mỗi năm cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của người dân địa phương tạo thành vách dựng đứng, nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Ông Mai Đình Me, thôn An Lạc cho biết, trong vòng 3 năm qua sông Trà Khúc thay đổi dòng chảy rất lớn, cuốn trôi đất đai, cây cối và ăn sâu vào đất sản xuất trên 30m. Mong Nhà nước sớm làm kè để bảo vệ đất của người dân và an toàn cho nhân dân trong vùng.

Bà Nguyễn Thị Liên, thôn An Lạc buồn rầu cho biết gia đình có khoảng 2.000m² đất sản xuất dọc sông, chủ yếu trồng keo. Sau mùa mưa năm 2025 và các đợt mưa đầu tháng 10/2026, nước lũ khoét sâu vào và nhiều diện tích bị đổ ập xuống sông, chỉ một thời gian ngắn khu đất từng trồng cây xanh tốt giờ thành sông.

Mới đầu mùa mưa năm 2026 nhưng sạt lở diễn ra quá khốc liệt khiến người dân và chính quyền xã Trà Giang đứng ngồi không yên.

Qua ghi nhận chỉ những ngày đầu tháng 10, chiều dài bờ sông tiếp tục bị sạt lở mới hơn 1.000m làm mất 3ha đất của 30 hộ dân, đây là những diện tích đã được cấp sổ.

Trong khi đó, đoạn sông Trà Khúc chảy qua thôn An Tây sạt lở đang uy hiếp trực tiếp nhiều nhà dân khi mép sông giờ chỉ còn cách nhà chưa đầy 10m.

Sạt lở nhiều đoạn đã ăn sâu vào đất liền, chỉ còn cách Tỉnh lộ 623B từ 10-20m. Tình trạng này đang đe dọa an toàn tỉnh lộ và nhà ở của 24 hộ dân sống ven sông.

Chủ tịch UBND xã Trà Giang - ông Võ Đình Hưng cho biết, sạt lở trên sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn xã đang rất nghiêm trọng. Nhiều đoạn bờ sông bị khoét hàm ếch, tạo thành vách đứng, cuốn trôi đất nông nghiệp và ngày càng áp sát khu dân cư, đe dọa tuyến giao thông qua địa bàn. Xã đã có tờ trình đề nghị khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông và ngày 4/12/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra. Mong UBND tỉnh sớm có kế hoạch đầu tư kè chống sạt lở để bảo vệ đất sản xuất và nhà dân, nhất là tỉnh lộ 623B.