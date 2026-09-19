Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội xuất hiện các siêu trụ khổng lồ vươn cao

Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại xã Thượng Phúc, là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội.

Công trình có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi và được thiết kế theo hình tròn với đường kính lên tới 408m, mô phỏng trống đồng Đông Sơn.

Nơi đây được định hướng trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Ghi nhận của phóng viên, hệ thống siêu trụ và tháp kích phục vụ thi công mái vòm đang được lắp dựng.

Các siêu trụ cao gần 80m, kết hợp với hệ thống kích thủy lực, sẽ hỗ trợ nâng những module vòm thép nặng hàng trăm tấn từ mặt đất lên vị trí lắp đặt.

Những kết cấu này có nhiệm vụ nâng đỡ hệ mái thép nặng hàng chục nghìn tấn.

Dự kiến, phần kết cấu bê tông cốt thép của sân vận động sẽ hoàn thành vào tháng 12-2026.

Sau đó, dự án chuyển sang các hạng mục lắp dựng mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các công trình kỹ thuật.

Phần mái vòm đóng mở tự động dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2027; toàn bộ sân vận động được kỳ vọng hoàn thành vào tháng 7-2027.

Hiện tại, cả 4 khán đài A, B, C và D của sân vận động VinFast - Trống Đồng đang được thi công đồng thời.

Một số hạng mục đã bắt đầu đổ mái tầng 3, từng bước định hình diện mạo công trình. Sân vận động này được kỳ vọng trở thành sân thể thao có sức chứa lớn nhất thế giới, vượt qua Narendra Modi Stadium của Ấn Độ với khoảng 132.000 chỗ ngồi.

Công trình được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, tích hợp công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo, hướng tới khả năng tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa quốc tế quy mô lớn.

Ngoài ra, bao quanh sân vận động là hệ sinh thái thể thao gồm sân Olympic 40.000 chỗ, nhà thi đấu trong nhà 12.000 chỗ, cung thể thao dưới nước 10.000 chỗ và nhà thi đấu xe đạp lòng chảo sức chứa 4.000-5.000 người.