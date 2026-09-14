Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Theo ghi nhận của PV, trên những vạt đồi, sườn núi ở xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, người dân đang từng bước mở rộng diện tích trồng hồng không hạt LT-01.

Theo bà Bùi Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Na Rì, cho biết cây hồng LT-01 được phát triển tại địa phương từ năm 2021, có nguồn gốc từ thôn Phiêng Cuôn.

Theo lãnh đạo UBND xã Na Rì, sau khi sáp nhập, địa phương đã rà soát, đánh giá tổng thể tài nguyên đất đai và cây trồng, qua đó định hướng đưa hồng LT-01 trở thành cây trồng chủ lực.

Hồng LT-01 được đánh giá có đặc tính dễ phát triển, ít công chăm sóc, chịu hạn và phù hợp với địa hình đồi núi của xã Na Rì.

Ông Hoàng Văn Việt, chủ một nhà vườn ở thôn Phiêng Cuôn, hiện trồng gần 2ha hồng không hạt LT-01, trong đó khoảng 1,5ha đã cho thu hoạch. Theo ông Việt, cây hồng từ khi trồng đến lúc cho hoa, quả cần khoảng 3 năm. Lứa hoa, quả đầu tiên thường được cắt bỏ để cây tiếp tục sinh trưởng.

Từ năm thứ 4, người trồng bắt đầu để quả và thu hoạch. Ông Việt cho biết giá hồng LT-01 hiện khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Những quả hồng LT-01 đang dần trở thành sản phẩm hàng hóa của người dân địa phương, được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Luân, chủ nhà vườn ở thôn Yến Lạc, cho biết gia đình đã trồng vài nghìn mét vuông hồng không hạt sau khi học hỏi mô hình và được UBND xã hướng dẫn. Dù mới trồng khoảng 3 năm, nhiều cây hồng của gia đình ông Luân đã bắt đầu cho quả. Theo ông, cây hồng dễ chăm sóc và có khả năng chịu hạn tốt.

Theo các chủ nhà vườn, loại hồng này thường được ngâm nước khoảng 4 - 5 ngày trước khi sử dụng.

Hiện xã Na Rì có khoảng 60ha hồng LT-01, địa phương định hướng đến năm 2030 phát triển diện tích lên khoảng 150ha.

Video cây hồng không hạt mở hướng làm kinh tế trên đất đồi Na Rì ở Thái Nguyên: