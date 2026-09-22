Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Hummingbird độc bản khảm vỏ bào ngư

Rolls-Royce khảm vỏ bào ngư. (Ảnh minh họa)

Với nhóm khách hàng tìm kiếm sự khác biệt, những mẫu xe siêu sang được cá nhân hóa trở thành một cách thể hiện gu thẩm mỹ riêng. Rolls-Royce Phantom Hummingbird là sản phẩm được chế tác thông qua Private Office Dubai, với hình tượng chim ruồi làm chủ đề xuyên suốt thiết kế.

Điểm nhấn nằm ở khoang nội thất khi Rolls-Royce lần đầu sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư trên một chiếc xe của hãng. Vật liệu có nguồn gốc từ biển tạo ra các sắc xanh dương và xanh lá thay đổi theo ánh sáng, tái hiện hiệu ứng óng ánh trên bộ lông chim ruồi.

Hơn 9 tháng tạo tác Rolls-Royce làm quà tặng đặc biệt. (Ảnh minh họa)

Những hình chim ruồi được tạo từ xà cừ và vỏ bào ngư, sau đó đặt trên các bàn picnic bằng gỗ phía sau. Khu vực Waterfall giữa hai ghế sau được trang trí bằng họa tiết thực vật phức tạp sử dụng kỹ thuật tương tự.

Mỗi hình chim ruồi gồm 53 mảnh vật liệu riêng biệt, trong khi họa tiết thực vật gồm 84 mảnh. Quá trình phát triển kéo dài hơn 9 tháng do vỏ bào ngư giòn và khó cắt thành các mảnh nhỏ. Đội ngũ chế tác thử nghiệm 6 phiên bản trước khi lựa chọn phương án cuối cùng; riêng công đoạn hoàn thiện tác phẩm mất khoảng 45 giờ.

Nội thất được phối da Creme Light, kết hợp các mảng màu Moccasin và Tan trên ghế, cùng thảm Seashell, veneer Ash Burr và các chi tiết Silver Birch.

Phantom Hummingbird phát triển trên nền tảng Phantom Extended, có chiều dài tổng thể 5.982 mm và chiều dài cơ sở 3.772 mm. Ngoại thất sử dụng hai tông Wildberry và White Sands, kết hợp đường coachline White Sands cùng họa tiết chim ruồi sơn thủ công.

Rolls-Royce không công bố giá Phantom Hummingbird. Trong khi đó, Phantom Extended tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 600.000 USD, tương đương khoảng 15 tỷ đồng. Mẫu xe cho thấy mức độ cá nhân hóa mà bộ phận Bespoke của Rolls-Royce có thể thực hiện, biến những ý tưởng riêng thành các chi tiết gần như duy nhất trên từng chiếc xe.