Sáng 28/11, UBND TP Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam (khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội).

Đây là kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện. Mục tiêu nhằm diễn tập thực binh và vận hành cơ chế phối hợp chỉ huy, điều hành, giải quyết các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp có nhiều người bị nạn.

Sự kiện huy động khoảng 2.300 người của 56 đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, trong các phương tiện, thiết bị tham gia diễn tập có nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại, chuyên dụng như robot chữa cháy.

Đây là hai robot chữa cháy chuyên sử dụng tại những khu vực nguy hiểm có nhiều khói và khí độc. Robot được điều khiển từ xa với khoảng cách khoảng 1km, được trang bị camera cảm biến, cảm ứng nhiệt nhằm phát hiện nạn nhân mắc kẹt.

Tình huống giả định là vụ cháy xảy ra tại khu vực xưởng ép nhiệt, đám cháy lan vào nhựa và nhiều thành phẩm rồi nhanh chóng cháy lan rộng. Khi xảy ra cháy, trong nhà xưởng có khoảng 300 công nhân đang làm việc, tình trạng hoảng loạn, tìm lối thoát nạn ra ngoài.

Với đám cháy giả định quy mô lớn và phát nhiệt diện rộng, có thể thấy các robot dễ dàng tiếp cận gần đám cháy hơn so với cách truyền thống. Robot có thể đạt lưu lượng phun tới 1.200 lít nước mỗi phút, di chuyển với tốc độ tới 5km/h và hoạt động liên tục trong 6 giờ (so với thời lượng sạc pin trong bốn giờ).

Phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn sau đó được triển khai thành nhiều giai đoạn. Trong đó, có tình huống giả định vụ cháy gây sập đổ công trình khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Công an Hà Nội huy động lực lượng PCCC, lực lượng tại chỗ cùng các công ty lân cận triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngoài nhanh chóng khống chế đám cháy và tìm kiếm người gặp nạn, các tình huống cứu hộ cũng được triển khai.

Một trong những phân cảnh hỗ trợ người bị nạn trong buổi diễn tập.

Cũng theo Ban tổ chức, buổi diễn tập còn sử dụng radar và camera dò tìm trong công trình sập đổ, flycam trinh sát tìm kiếm người bị nạn từ trên cao và nhiều xe chuyên dụng, thiết bị hiện đại khác.

Ngoài ra, chó nghiệp vụ tìm kiếm người bị nạn trong sập đổ công trình cũng được huy động tham gia sự kiện.

Đáng chú ý, mẫu robot trinh sát có kích thước nhỏ gọn nhưng được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, có thể tiếp cận môi trường khắc nghiệt để phát hiện các luồng khí độc như CO, Propane hay đo nồng độ O2 tại hiện trường để cảnh sát đánh giá chỉ số an toàn.

Kết thúc diễn tập, Ban tổ chức đề nghị các đơn vị đánh giá, tập trung làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đúc rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy, sự cố, tai nạn.