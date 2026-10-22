Cận cảnh rác đọng, váng đen trên sông Tô Lịch

Những ngày gần đây, nhiều đoạn sông Tô Lịch xuất hiện nước chuyển màu đen, nổi váng trên bề mặt. Tình trạng này ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh hoạt của người dân dọc hai bên bờ.

Ghi nhận tại khu vực đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa), váng đen tụ thành mảng lớn dưới chân cầu, phủ trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối.

Nhiều túi nylon, chai nhựa và rác sinh hoạt mắc lại tại các khe, góc khuất dưới gầm cầu. Lớp chất thải tồn đọng kéo dài dọc mép nước, đồng thời tạo điều kiện cho côn trùng có hại như ruồi, muỗi sinh sôi.

Tại khu vực Thanh Xuân, nước sông chuyển màu xanh rêu, xen lẫn nhiều mảng váng đen nhỏ nổi rải rác trên bề mặt. Lớp váng xuất hiện dọc dòng chảy, khiến mặt nước loang lổ, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm cảnh quan sông Tô Lịch.

Khu vực cửa xả dưới chân cầu, lớp váng đen xám phủ thành mảng lớn trên mặt nước, xen kẽ những khoảng nước sẫm màu. Nước tù đọng, bề mặt loang váng và phát sinh mùi hôi nồng nặc.

“Khoảng 3 ngày gần đây, trời nắng nóng gay gắt, mùi hôi từ sông bốc lên rõ hơn. Tôi thường tranh thủ nghỉ ngơi ven bờ sau thời gian làm việc, nhưng mùi khó chịu khiến việc ngồi nghỉ không thoải mái, đôi lúc còn cảm thấy đau đầu.”, bà Nguyễn Thị Nhung (55 tuổi, phường Thanh Xuân) chia sẻ.

Ông Trần Trung Đức (50 tuổi, phường Đống Đa) cho biết thường xuyên đi qua khu vực sông Tô Lịch do yêu cầu công việc. Theo ông, trước đây thỉnh thoảng khu vực có mùi hôi, nhưng gần đây, khi thời tiết nắng nóng, mặt nước xuất hiện nhiều mảng đen. Dù nhận thấy tình trạng này, ông vẫn phải đi qua hàng ngày và dần quen với mùi khó chịu.