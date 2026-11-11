Cận cảnh phương án cầu Cửa Lục 25.560 tỷ đồng

Ngày 11/11, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.

Theo phương án do đơn vị tư vấn đề xuất, công trình có tổng chiều dài khoảng 5,2km, điểm đầu kết nối Quốc lộ 18 thuộc phường Bãi Cháy, điểm cuối kết nối Quốc lộ 279 thuộc phường Hoành Bồ.

Cầu được nghiên cứu theo mô hình hai tầng, trong đó tầng trên bố trí 10 làn xe cơ giới, tầng dưới được định hướng phát triển thành không gian công viên sinh thái trên mặt biển.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là ý tưởng “Rồng trông Trăng”, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Trần. Phương án sử dụng hệ thống 5 nhịp vòm giàn thép liên tục, tạo hình uốn lượn, hướng tới tạo công trình kiến trúc độc đáo, hài hòa với cảnh quan Vịnh Hạ Long.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là ý tưởng “Rồng trông Trăng”.

Không gian tầng dưới được đề xuất tích hợp phố đi bộ, làn xe đạp, xe điện du lịch, các sàn ngắm cảnh, khu trưng bày nghệ thuật điêu khắc than đá, tranh gốm sứ về lịch sử, văn hóa vùng mỏ. Cùng với đó là các khu thương mại, dịch vụ, giải khát, vui chơi, giải trí và bến du thuyền.

Đáng chú ý, trên đỉnh vòm cầu dự kiến bố trí tổ hợp Trung tâm Hội nghị 3 tầng, thiết kế hình elip, kết hợp sân cất, hạ cánh taxi bay. Công trình cũng được nghiên cứu tích hợp hệ thống trình diễn ánh sáng 3D Hologram và không gian ngắm cảnh panorama 360 độ, bao quát Vịnh Cửa Lục và Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Tổng mức đầu tư sơ bộ theo phương án đề xuất khoảng 25.560 tỷ đồng.

Không gian dưới chân cầu được nghiên cứu tích hợp các khu thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí và bến du thuyền.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, cầu Cửa Lục có ý nghĩa quan trọng trong định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông và khai thác tiềm năng khu vực phía Bắc thành phố. Việc nghiên cứu đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn, kết hợp yêu cầu kết nối giao thông với giá trị kiến trúc, cảnh quan và công năng đa dạng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, cơ quan chuyên môn; tiếp tục hoàn thiện phương án thiết kế và đầu tư, bảo đảm tính độc đáo, khác biệt nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn, cảnh quan và môi trường. Trong đó, cần làm rõ tính khả thi của các hạng mục, hiệu quả khai thác không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, tổng mức đầu tư và phương án huy động nguồn lực.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phương án đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.