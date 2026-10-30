Cận cảnh phi cơ 'lưỡng cư' hạ cánh xuống đường cao tốc chỉ 7 phút sau khi cất cánh

Camera hành trình của một chiếc ô tô di chuyển trên đường cao tốc liên tiểu bang 80 (I-80) gần vùng Patrick phía đông Reno, bang Nevada, Mỹ đã ghi lại được khoảnh khắc “khó tin” trên vào ngày 22/10 (giờ địa phương) vừa qua.

Seawind 3000 là mẫu máy phi cơ lưỡng cư (amphibious aircraft) 4 chỗ ngồi độc đáo được chế tạo dưới dạng bộ kit lắp ráp (kitplane) bởi Công ty SNA Inc. của Mỹ. Điểm đặc trưng nhất của dòng máy bay này là phần động cơ công suất lớn (thường là Lycoming IO-540 300 mã lực) được gắn ngay trên đỉnh của cánh đuôi đứng, đi kèm thân vỏ làm hoàn toàn bằng vật liệu composite có khả năng hạ cánh mượt mà cả trên mặt nước lẫn đường băng trên đất liền.

Theo đó, chiếc máy bay thử nghiệm một động cơ Seawind 3000 (mã đăng ký N6007) cất cánh từ Sân bay Quốc tế Reno/Tahoe vào lúc 7h42 sáng cùng ngày. Chỉ 7 phút sau khi cất cánh, phi công buộc phải đưa máy bay đáp xuống đường cao tốc do gặp sự cố kỹ thuật (được báo cáo là hỏng động cơ).

Được biết, phi công đã báo cáo máy bay gặp sự cố kỹ thuật đột ngột (trục trặc động cơ) khi đang bay qua khu vực địa hình đồi núi hiểm trở, khiến đường cao tốc trở thành lựa chọn khả dĩ duy nhất để hạ cánh an toàn. Có thể thấy, chiếc máy bay lao thấp luồn lách qua các phương tiện, trượt bằng bụng trên mặt đường nhựa và va chạm nhẹ với một chiếc xe minivan trước khi dừng lại hoàn toàn.

Người phi công (thành viên duy nhất trên máy bay) tự thoát ra ngoài an toàn và không có tài xế nào trên đường cao tốc gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vụ tai nạn khiến toàn bộ các làn đường hướng tây của I-80 bị phong tỏa hoàn toàn trong gần 3 tiếng đồng hồ, gây ùn tắc lớn trước khi được giải tỏa vào trưa cùng ngày.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang phối hợp điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến lỗi kỹ thuật của chiếc máy bay thực nghiệm này.