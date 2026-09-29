Cận cảnh ô tô 'mỏng nhất thế giới' khiến người đi đường tò mò

Một thợ máy người Italy đã biến chiếc Fiat Panda đời 1993 thành một trong những phương tiện "độc lạ" nhất thế giới. Với chiều rộng chỉ khoảng 19,5 inch, tương đương gần 50 cm, chiếc xe đủ chỗ cho một người ngồi và có thể chạy trên đường.

Dự án đặc biệt này do Andrea Marazzi thực hiện. Từ một ý tưởng ban đầu nhằm tạo ra "một chiếc xe không ai khác có", Marazzi đã dành khoảng một năm để biến chiếc Fiat Panda cũ thành phương tiện siêu hẹp.

Một chiếc ô tô rộng chưa đến nửa mét nghe giống một mô hình trưng bày hơn là phương tiện có thể sử dụng thực tế. Nhưng Flat Fiat của Andrea Marazzi đã làm được điều đó.

Điều thú vị, chiếc xe được phát triển từ Fiat Panda đời 1993, chỉ có một chỗ ngồi, bốn bánh và một đèn pha. Sau quá trình cải tạo kéo dài khoảng một năm, phương tiện đặc biệt này được Guinness World Records ghi nhận là chiếc ô tô có thể lái được hẹp nhất thế giới.

Ý tưởng xuất hiện khi Marazzi làm việc tại cơ sở tháo dỡ ô tô của gia đình. Thay vì tạo một chiếc xe hoàn toàn mới, anh quyết định tận dụng một chiếc Fiat Panda cũ để thực hiện ý tưởng khác thường: tạo ra một chiếc xe "không ai khác có".

Chiếc xe tốc độ tối đa 15 km/giờ

Anh phải can thiệp vào thân xe và nhiều bộ phận cơ khí, đồng thời tìm cách bố trí lại các chi tiết để chiếc Panda có chiều rộng cực nhỏ nhưng vẫn có thể vận hành. Điểm đáng chú ý là dù bị thu hẹp đáng kể, hơn 90% bộ phận nguyên bản của Fiat Panda vẫn được giữ lại. Chiếc xe vẫn có bốn bánh và một khoang lái dành cho một người.

Guinness World Records công nhận với kỷ lục chiếc ô tô mỏng nhất thế giới.

Nhìn bên ngoài, chiếc ôtô độc lạ này khiến nhiều người liên tưởng tới một chiếc xe đồ chơi khổng lồ. Nhưng khác với một mô hình trưng bày, phương tiện này thực sự có thể chạy. Với kích thước này, việc điều khiển xe trên những con đường hẹp trở nên tương đối thuận tiện. Nhưng chính hình dáng quá khác thường khiến Flat Fiat trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Chiếc xe nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người ví Flat Fiat là sự kết hợp độc đáo giữa kỹ thuật, sự kỳ quặc và óc sáng tạo.

Thậm chí, có ý kiến gọi đây là một “tác phẩm nghệ thuật” được tạo nên từ những bộ phận tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng.