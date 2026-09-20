Cận cảnh nút giao Trì Bình - Dung Quất trước ngày khai thác

Nút giao Trì Bình - Dung Quất đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông xe toàn tuyến từ tháng 9-2018, với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, do VEC làm chủ đầu tư. Nút giao Trì Bình - Dung Quất là tuyến đường nhánh kết nối cao tốc với Khu kinh tế Dung Quất, phục vụ vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu vực.

Trạm thu phí tự động đã được lắp đặt

Sau thời gian tạm dừng, nút giao được tái thi công từ giữa tháng 5-2025. Giai đoạn đang thực hiện có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng, diện tích khoảng 7ha, đường dẫn dài khoảng 1,1km.

Tại công trường, các đơn vị đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những phần việc cuối. Mặt đường cơ bản hoàn thành; hệ thống biển báo, hộ lan và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông cơ bản được lắp đặt. Trạm thu phí tự động, trụ điện đã được lắp đặt; hệ thống chiếu sáng hoàn thiện và vận hành thử.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo thảm những mét nhựa đường cuối cùng

Hiện một số phần việc như vạch sơn, cọc tiêu phân làn tại khu vực trạm thu phí đang được hoàn thiện. Phần mái ta-luy đạt khoảng 80%. Các đoàn kiểm tra của lực lượng CSGT và Khu Quản lý đường bộ III đã kiểm tra, góp ý về tổ chức giao thông; đơn vị quản lý dự án đã khắc phục cơ bản các yêu cầu và dự kiến bổ sung 2 biển báo hướng dẫn phương tiện từ Quốc lộ 1A vào nút giao.

hệ thống biển báo, hộ lan và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông cơ bản được lắp đặt

Phương án tổ chức giao thông tại nút giao đang được trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét. Nếu được chấp thuận và có ý kiến thống nhất của lực lượng CSGT, nút giao sẽ triển khai thu phí, đưa vào khai thác.

Đoạn đường chờ lún

Bên cạnh đó, dự án còn một gói thầu hoàn thiện khoảng 8km đường gom, đường ngang và một số hạng mục bổ sung, với kinh phí khoảng 17 tỷ đồng. Đơn vị quản lý dự án đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện.

Một số hạng mục đang khẩn trương hoàn thiện

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết mưa thời gian qua gây khó khăn cho thi công nên đơn vị tranh thủ những ngày nắng ráo để huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị cũng đang chờ ngành điện lực đóng điện để vận hành hệ thống điện đường dẫn.

Điểm đấu nối vào cao tốc

Khi được đưa vào khai thác, nút giao Trì Bình - Dung Quất sẽ kết nối Khu kinh tế Dung Quất với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Hà Vy