Tuyến đường Điện Biên Phủ nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường tránh Quốc lộ 1, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cơ bản hoàn thành nhưng nhiều năm chưa thể đưa vào khai thác do chưa được đấu nối với đường tránh BOT.

Tuyến đường theo thiết kế thuộc tuyến đường phố chính đô thị có bề rộng nền đường 36m và có chiều dài 1,438km; tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng; thời gian hoàn thành ngày 30/6/2023.

Ghi nhận tại hiện trạng dự án, đường, cầu và các công trình phụ trợ như vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng… cơ bản đã hoàn tất, nhưng đoạn kết nối với đường tránh BOT Đồng Hới vẫn chưa thể triển khai.

Nguyên nhân dẫn đến sự đình trệ kéo dài này là Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, nhà đầu tư dự án đường tránh Đồng Hới theo hình thức BOT, chưa chấp thuận việc đấu nối. Dù chính quyền tỉnh Quảng Bình trước đây và tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần tổ chức làm việc, tìm phương án tháo gỡ, nút thắt này vẫn kéo dài.

Trước thực trạng lãng phí nguồn lực đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành liên quan vào cuộc xử lý dứt điểm, ấn định mốc thời gian chậm nhất ngày 1/12 phải triển khai thi công nút giao.

Cụ thể, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát những khó khăn trong việc đấu nối các tuyến đường vào đường BOT trên địa bàn; tổng hợp, đề xuất phương án xử lý và tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng, nhà đầu tư cùng các bên liên quan trước ngày 27/11 để thống nhất giải pháp.

Song song với việc tháo gỡ thủ tục, Sở Xây dựng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp tại các nút giao, bảo đảm khả thi, đúng quy định và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, thu phí của dự án BOT.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chủ động chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, làm việc với Khu Quản lý đường bộ 2 và các đơn vị liên quan để triển khai thi công nút giao. Thời hạn chậm nhất là ngày 1/12, trước mắt ưu tiên những hạng mục không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, thu phí của dự án BOT.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 05 dự án BOT giao thông, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh là nhà đầu tư 04 dự án. Trong quá trình khai thác, một số tuyến đường, dự án theo quy hoạch của địa phương chưa thể đấu nối vào các tuyến BOT, ảnh hưởng đến tiến độ đưa công trình vào khai thác và hiệu quả đầu tư.

Những vướng mắc này đặc biệt rõ nét tại các trục giao thông có vai trò huyết mạch, hoặc các dự án có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (BIIG2); Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây….