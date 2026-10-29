Cận cảnh nút giao thông 2 tầng 1.351 tỷ ở Nha Trang xây gần 10 năm chưa xong

Dự án nút giao Ngọc Hội nằm tại giao điểm đường sắt Bắc - Nam với đường 23 Tháng 10 và 19 Tháng 5, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) có tổng vốn 1.351 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án này nhằm giải quyết ùn tắc giao thông: Xử lý điểm giao cắt phức tạp và điểm đen ùn tắc giữa đường sắt Bắc - Nam với đường 23/10 và khu vực cửa ngõ phía Tây Nha Trang.

Công trình khởi công cuối năm 2017, dự kiến hoàn thành sau hai năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Công trình gồm hai tầng. Tầng dưới bố trí các nhánh rẽ và hướng đi không giao cắt với đường sắt; tầng trên là vòng xuyến kết hợp các nhánh cầu vượt theo bốn hướng, quy mô 4 làn xe. Dự án nhằm giảm ùn tắc tại khu vực có mật độ xe cao, thường ùn ứ khi tàu hỏa chạy qua, đồng thời tạo tuyến kết nối Bắc - Nam không đi qua trung tâm Nha Trang.

Hiện nay, nút giao thông chỉ mới hoàn thành 3/4 nhánh. Các nhánh N1 (ảnh), N2 và N3 đã xong, thông tuyến từ tháng 9/2023. Riêng nhánh N4 đang thi công dang dở.

Nhánh N4 (nhánh Bắc) nối với dự án đường vành đai 2, đoạn từ nút giao đến đường Nguyễn Xiển, dài hơn 4 km, đến nay chưa triển khai do vướng mặt bằng. Dự án có 243 thửa đất bị ảnh hưởng, đã bàn giao mặt bằng được 114 trường hợp.

Bên dưới công trình, cây cầu đi bộ qua nút giao thông này chưa hoàn thiện, nằm chơ vơ giữa vòng xuyến.

Gần 10 năm nay, người dân vẫn phải chịu cảnh nhem nhuốc, bừa bộn do dự án kéo dài.

Đường gom dưới nút giao nhếch nhác, nhiều đoạn lồi lõm, đọng nước mỗi khi mưa. Công ty Phúc Sơn dự kiến triển khai thi công hệ thống thoát nước và đường gom vào ngày 25/8. Tuy nhiên đến hiện tại, mọi thứ đều dậm chân tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Thanh (nhà ở dưới nút giao) cho biết: “Nhiều năm nay bụi bẩn bay vào nhà tôi liên tục, gia đình chỉ biết đóng cửa suốt ngày đêm để tránh bụi. Chỉ mong công trình này sớm hoàn thành chứ chúng tôi chịu hết nổi rồi”.

Rác thải tràn ngập khắp nơi bên dưới nút giao thông khiến môi trường bị ô nhiễm.

Nhiều ống cống nằm lăn lóc, cỏ dại mọc um tùm do dự án “đứng bánh”.

Cỏ cây, bụi rậm mọc cao tới đỉnh nút giao này, xung quanh là rác thải đủ loại.

Khu vực nhánh N4 được quây hàng rào tôn, nhiều đoạn đã cong vênh. Chị Nguyễn Thùy Dương (ở phường Tây Nha Trang) nói: “Ở đây hàng rào tôn sắc nhọn nhô ra mặt đường, đường thì nham nhở nhiều ổ gà khiến ai đi qua cũng thấy bất an”.

Khu vực dưới nhánh N4 trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải.

Trong báo cáo đề xuất thi công trở lại, Công ty Phúc Sơn kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp thi công liên tục.