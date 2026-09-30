Cận cảnh nút giao nối Dung Quất với cao tốc Bắc - Nam trước giờ thông xe

Việc tái khởi động thi công nút giao Trì Bình - Dung Quất được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai từ tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12 cùng năm. Tuy nhiên, nhiều trở ngại phát sinh liên quan đến địa chất, thời tiết và nguồn vật liệu thiếu hụt đã khiến dự án cán đích muộn hơn kế hoạch.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết, dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe, dự kiến chính thức đưa vào khai thác lúc 00h ngày 1/10.

Đến thời điểm hiện tại, các cầu vượt của nút giao đã hoàn thành, toàn tuyến đã được thảm nhựa, lắp dựng dải phân cách, đèn chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, chỉ dẫn giao thông và rào chống vật rơi bảo vệ tuyến chính, quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam.

Hệ thống thu phí không dừng (ETC) đã được lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo vận hành ổn định.

Trong hôm nay, ngày 30/9, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị điện lực, hoàn thành đóng điện chính thức cho toàn bộ nút giao.

Hiện tại, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, như: Gia cố lưới chống vật rơi trên thành cầu vượt, thi công tiếp địa cột đèn cao áp, hoàn thiện ta luy âm, xây dựng nhà nghỉ ca cho nhân viên vận hành nút giao và vệ sinh tổng thể công trình sau xây dựng.

Theo chủ đầu tư, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu tổng thể các hạng mục công trình vào ngày 28/9. Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Khu Quản lý đường bộ 3 đã kiểm tra hiện trường và có ý kiến về phương án tổ chức giao thông nút giao. Hiện, chỉ chờ văn bản chấp thuận chính thức của Cục Đường bộ Việt Nam là mở rào chắn, đón xe ra vào cao tốc.

Cùng với Quảng Ngãi và Bắc Quảng Ngãi, nút giao Trì Bình - Dung Quất là một trong ba nút giao được xây dựng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu ra - vào cao tốc của phương tiện.

Nút giao được thiết kế liên thông dạng trumpet (loa kèn), bố trí nhiều cầu vượt đường sắt, quốc lộ 1, tuyến chính cao tốc và kênh mương.

Đi qua khu vực có địa chất yếu, cần thêm thời gian gia tải nên nút giao Trì Bình - Dung Quất sẽ được đưa vào khai thác trong điều kiện chờ lún. Qua năm 2027, sau khi hết thời gian chờ lún, chủ đầu tư sẽ tiến hành thảm thêm một lớp áo đường, hoàn thiện mặt đường theo thiết kế. Hiện, chủ đầu tư đã cắm bảng chờ lún tại một số vị trí, dự kiến giới hạn tốc độ phương tiện ra - vào nút ở vận tốc 40km/h.

Nút giao kết nối trực tiếp với tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất và quốc lộ 1, là cửa ngõ ra vào cao tốc của Khu Kinh tế Dung Quất và các xã khu vực phía Đông - Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Việc sớm đưa nút giao vào khai thác sẽ tạo động lực phát triển liên vùng rất lớn, khai thác hiệu quả hạ tầng cao tốc và giảm tải lưu lượng cho quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển của phương tiện, góp phần kéo giảm tai nạn.

Video: Nút giao Trì Bình - Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoàn thành. Thực hiện: Lê Danh

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, tuyến chính dài gần 140km, tổng mức hơn 34.500 tỷ đồng, thông xe tháng 9/2018. Trong đó, đoạn qua Quảng Ngãi dài 32,4km. Theo chủ đầu tư, có rất nhiều nguyên nhân và diễn biến theo các giai đoạn khác nhau, từ vướng mắc mặt bằng đến địa chất yếu phải gia tải mất nhiều thời gian ở giai đoạn đầu thi công; dịch Covid-19 hoành hành, hiệp định vay vốn nước ngoài hết hiệu lực và một số cơ chế, chính sách thay đổi... khiến nút giao Trì Bình - Dung Quất vẫn dở dang, trễ hẹn hoàn thành cùng với tuyến chính. Từ năm 2018, nút giao này tạm ngưng thi công, các phần việc triển khai bị dang dở. Phải đến tháng 5/2025, nút giao mới được tái khởi động triển khai sau khi chủ đầu tư thu xếp được nguồn lực. Hiện, cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Ngãi đã được xây dựng hoàn thành, khớp nối và thông xe, với tổng chiều dài hơn 100km, gồm 2 dự án độc lập, là: Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.