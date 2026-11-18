Theo Ban điều hành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các hạng mục xây dựng tại nút giao Tân Hiệp đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đưa công trình vào khai thác.

Dự kiến, nút giao này sẽ được thông xe trong tháng 11, mở thêm hướng kết nối giữa khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 11, tại nút giao Tân Hiệp, các hạng mục chính đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ba nhánh cầu vượt Quốc lộ 51 đã được thảm nhựa, kẻ vạch đường và lắp đặt biển báo giao thông.

Hai nhánh dẫn hướng từ cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 51 kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã hoàn thành các hạng mục xây dựng.

Hiện, phương án tổ chức giao thông cùng các thủ tục liên quan đang được cơ quan chức năng phối hợp hoàn thiện trước khi đưa công trình vào khai thác.

Trong giai đoạn đầu, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 sẽ được đưa vào sử dụng, hình thành kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Trong khi đó, hai nhánh N1.1 và N10.1 kết nối với Quốc lộ 51 chưa thể khai thác do các hạng mục trạm thu phí tại khu vực này chưa được thi công.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông kết nối, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu UBND TP.HCM và TP Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan, thống nhất và sớm hoàn thiện thủ tục đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác.

Việc đưa công trình vào hoạt động được kỳ vọng tạo điều kiện cho ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó giảm áp lực phương tiện cho Quốc lộ 51. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ tuyến chính từ tháng 5. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phương tiện được phép lưu thông trên tuyến mới giới hạn ở nhóm ô tô dưới 9 chỗ.

Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã khai thác đồng bộ toàn tuyến từ ngày 1/10, với lưu lượng trung bình hơn 25.000 lượt xe mỗi ngày. Tuyến đường góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, vốn thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải.

Khi nút giao Tân Hiệp được đưa vào khai thác, các phương tiện sẽ có thêm lựa chọn di chuyển giữa hai tuyến cao tốc. Cụ thể, từ cao tốc Bến Lức - Long Thành, xe có thể kết nối sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp.

Đối với hướng từ TP.HCM đi sân bay Long Thành, phương tiện cũng có thể di chuyển từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua nút giao Long Thành.

Nút giao Tân Hiệp giữ vai trò kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Quốc lộ 51, đồng thời liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi hoàn thiện và đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa khu vực Đông Nam Bộ và các địa phương miền Tây.

Công trình cũng được kỳ vọng mở rộng khả năng khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tạo thêm hướng lưu thông cho phương tiện đi lại giữa các địa phương, đồng thời giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 51.