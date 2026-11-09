Cận cảnh nước lũ vây tứ phía, dân Thanh Hoá chèo thuyền trên đường làng

Nước lũ bủa vây hơn 1000 hộ dân ở Thanh Hoá

Mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 kết hợp với nước lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng ở xã Nông Cống (Thanh Hoá) ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Đến tối 9/11, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến khá phức tạp.

Theo thống kê của UBND xã Nông Cống, toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ dân tại 12/19 thôn bị ngập do mưa lũ. Để ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp, lực lượng chức năng xã Nông Cống phối hợp tổ chức di dời tại chỗ 12 hộ với 47 nhân khẩu đến vị trí an toàn.

Ngoài ra, xã Nông Cống cũng huy động nhiều trang thiết bị như xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, áo phao cùng các phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng trong mưa lũ.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp ở xã Nông Cống. Theo thống kê, trên 23,5 ha rau màu mới trồng thuộc vụ đông năm 2026-2027 bị ngập úng, đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu tình trạng ngập kéo dài. Ngoài ra, khoảng 1 ha cây keo giống cũng bị ảnh hưởng.

Nước bủa vây tứ phía, người dân vùng lũ xã Nông Cống (Thanh Hoá) muốn di chuyển từ nhà này sang nhà khác hoặc ra ngoài buộc phải chèo thuyền trên đường làng.

Những người dân không có thuyền muốn di chuyển buộc phải bì bõm lội trong dòng nước lũ ngập đến nửa người.

Có những nhà dân ở xã Nông Cống nước lũ dâng cao quá nửa cổng, tràn vào trong nhà

Theo người dân vùng lũ Nông Cống, trưa 9/11, nước sông bắt đầu dâng cao và tràn vào nhà gây ngập, nhiều tuyến đường cũng ngập sâu đến ngang người. Không có thuyền nên một số người phải lội bộ ra bên ngoài lấy đồ dùng cần thiết.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND xã Nông Cống yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ và mực nước tại các sông, kênh, hồ, đập

Các nhiệm vụ ứng phó phải được triển khai tương ứng với từng cấp báo động lũ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; những tình huống phát sinh phải được báo cáo kịp thời để có phương án xử lý.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các thôn khẩn trương rà soát những khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để chủ động thông báo đến từng hộ gia đình. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán người dân khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, trong đó ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lũ, khoảng 3h sáng 9/11, một bên mố cầu Bái Sim tại Km24+987 đoạn qua thôn Kim Đồng (xã Thanh Kỳ) trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành (kết nối Khu kinh tế Nghi Sơn với Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh, cảng hàng không Thọ Xuân và các địa phương miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa) bị sập. Mố cầu phía còn lại cũng xuất hiện tình trạng xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Thanh Kỳ kiến nghị tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông tạm thời hoặc xây dựng cầu tạm.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngay trong ngày 10/11, các đơn vị chức năng sẽ nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý sự cố tại cầu Bái Sim. Nếu cầu còn khả năng khắc phục, tỉnh sẽ tổ chức sửa chữa. Trường hợp công trình hư hỏng nghiêm trọng, không thể sửa chữa, tỉnh sẽ đề xuất phương án xây dựng cầu mới thay thế.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do không khí lạnh tăng cường mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng và nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Yên, ngày 9/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ triển khai các biện pháp ứng phó. Trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét và những vị trí giao thông xung yếu để có phương án cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết.